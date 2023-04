Congo-Brazzaville: Gaz naturel - AKSA Energy signe un contrat avec le pays

Le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua, a signé récemment à Pointe-Noire avec Gôkhan Aybogdi Eagougou, directeur général de la société turque AKSA Energy, un contrat d’achat et de vente du gaz naturel avec le Congo.

Pour le directeur général de la société Aksa Energy Congo, ce contrat est l'une des étapes majeures pour la réussite de l'investissement initial de sa société au Congo sur le contrat de concession que sa structure a signé avec le gouvernement du Congo en 2021. Et il a remercié le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, ainsi que le ministre des Hydrocarbures pour leur soutien en vue de la réalisation de cet accord.

« En tant qu'Aksa Energy Congo, nous sommes disposés à poursuivre cette bonne collaboration avec le gouvernement de la République du Congo et à poursuivre nos investissements dans le pays qui, selon nous, apporteront de la valeur ajoutée et contribueront au développement du secteur de l'énergie », a-t-il déclaré. Nous apprécions également la collaboration des conseillers du ministre des Hydrocarbures qui ont participé à la phase de discussion et de préparation de ce contrat, a-t-il ajouté.

Pour sa part, le ministre des Hydrocarbures a rappelé que la société Aksa Energy Congo est la société opératrice de la centrale électrique à gaz de Djéno. Celle-ci est la première centrale à gaz commercial du Congo construite en 2001 par l'Etat congolais en vue d'augmenter l'énergie électrique et apporter une réponse à la crise énergétique que vivait cruellement la ville de Pointe-Noire à cette époque. Composée de deux turbines d'une capacité de 25 mégawatts chacune, cette centrale a contribué pendant une décennie à la desserte de l'électricité sur le réseau national après avoir été mise en veilleuse en 2013 à la suite de quelques difficultés techniques d'exploitation. «L'ambition du gouvernement de notre pays est de diversifier son économie par le biais des ressources naturelles.

Aussi, la valorisation du gaz naturel devenue et considérée par tous comme pilier de la transition énergétique est donc l'un des leviers indispensables à la fois pour la diversification, la croissance de l'économie congolaise et la réduction des émissions de gaz à effet de serre occasionnées par le torcharge de gaz dans le cadre des activités pétrolières en amont », a-t-il dit.

L'électricité, a poursuivi le ministre, est de toute évidence le premier pilier d'un développement industriel, social et économique. C'est pour cela à travers les ministères des Hydrocarbures et celui de l'Energie, le gouvernement réitère sa ferme volonté d'accompagner tous les investisseurs souhaitant accroître les capacités de production de l'énergie électrique en utilisant le gaz comme combustible à l'instar de la société Aksa Energy Congo. «A ce titre, la République du Congo encourage la société Aksa Energy Congo dans son engagement à investir au Congo dans plusieurs projets énergétiques parmi lesquels la réhabilitation de la centrale électrique à gaz de Djéno et son extension de 25 à 100 mégawatts », a-t-il conclu.