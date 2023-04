Ile Maurice: Hommage à Said Aniff Hossanee - L'art en deuil

Said Aniff Hossanee, plasticien majeur, a déposé ses pinceaux pour toujours ce matin et ce après une longue maladie. Si ce grand amoureux des arts souffrait, ses oeuvres n'en étaient pas le reflet. Ses tableaux aux mille couleurs resplendissaient de vie.

Né à Curepipe en 1953, Said Aniff Hossanee était un artiste peintre dont le nom a dépassé les frontières mauriciennes. Avec plus de 45 ans de carrière, il aura fait voyager ses toiles dans plus d'une dizaine de pays, dont la Malaisie, la Thaïlande, le Vietnam, la France et l'Inde.

Said Aniff Hossanee s'est voué à l'art depuis son plus jeune âge, remportant au passage plusieurs compétitions. Il tient sa première exposition solo en 1970 à l'âge de 17 ans, à la galerie Max Boullé à Rose-Hill. Depuis, il n'a eu de cesse de partager son art, de se faire connaître à Maurice et à l'étranger.

Durant sa carrière, il aura peint plus de 5 000 toiles. Ses peintures, dont ses voiliers, étaient le reflet de son pays. Il avait une passion pour la peinture chazalienne, autour de laquelle il avait présenté des expositions. On se souviendra notamment de son oeuvre intitulée «50 motifs et 50 pensées de Malcolm de Chazal».

«C'était un passionné. Nous nous sommes côtoyés plusieurs fois lors des expositions. Malcolm de Chazal l'inspirait. C'était son mentor. Il avait un bon réseau en Malaisie et quand il y allait, il emmenait d'autres artistes locaux avec lui. C'était un peintre très connu», souligne la peintre Gilberte Marimootoo Natchoo.

De son côté, l'artiste Nathalie Perichon explique : «Said Hossanee était une personne au grand coeur. Il n'hésitait pas à partager ses invitations avec les autres artistes. Moi-même je suis allée à plusieurs expositions en Malaisie grâce à lui. C'était un très grand artiste. Il peignait avec son coeur. Je me souviens que je l'ai rencontré lors de ma première exposition à l'Alliance française.

Ils venaient d'exposer et de décrocher ses toiles, moi, je venais installer les miennes. Il a eu une approche très amicale envers moi. Il était toujours accueillant et prodiguait de bons conseils aux jeunes artistes. Avec sa disparition, nous perdons un très grand artiste.»

Si Said Aniff Hossanee ne peindra plus, il nous laisse en héritage un riche patrimoine. La rédaction de l'express présente ses plus sincères condoléances à sa famille endeuillée.