Congo-Kinshasa: L'adoption d'un projet de loi sur un corps de réservistes au sein de l'armée se précise

En République démocratique du Congo (RDC), l'Assemblée nationale a adopté ce 19 avril 2023 un projet de loi portant sur la création d'un corps de réservistes au sein de l'armée. Cette Réserve armée de la défense (RAD) est appelée à apporter un soutien temporaire aux FARDC. Explications.

L'Assemblée nationale a adopté moyennant ce 20 avril 2023 le projet de loi qui institue au sein des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) un corps des réservistes. Le texte a été envoyé en commission avant d'être transféré au Sénat.

Selon le gouvernement, c'est dans le but de renforcer le système national de défense et surtout « le souci de mettre fin aux agressions récurrentes auxquelles le pays est confronté, et pour mieux renforcer la protection de sa souveraineté et de son intégrité territoriale ».

Militaires retraités, ex-membres de services de sécurité, volontaires civils...

La Réserve armée de la défense (RAD) est appelée à apporter un soutien temporaire à l'armée nationale. Ainsi, selon la première version de ce texte, ce corps sera notamment composé des militaires retraités et des ex-membres de différents services de sécurité.

Il y aura aussi des démobilisés du service militaire contractuel et des volontaires civils engagés dans la défense du pays et de son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure.

Ainsi, certains membres des forces d'auto-défense qu'on l'on retrouve dans certaines zones de l'Est de la RDC pourraient être temporairement engagés.

Le gouvernement veut par ailleurs plus que tripler les effectifs de l'armée

Le texte précise que l'entrée dans ce corps sera soumise à des conditions fermes. Pour accéder à la réserve, il faut entre autres jouir d'une bonne moralité et n'avoir pas été condamné pour crime de guerre, crime contre l'humanité ou génocide.

De plus, une formation et divers types d'entraînement sont obligatoires. Et pendant la période de prestation, les membres de ce corps seront soumis à la discipline, aux lois et aux règlements militaires.

Parallèlement, le pays travaille sur plusieurs autres chantiers. Le gouvernement veut augmenter considérablement l'effectif de l'armée. Il veut passer rapidement de 150 000 à 500 000 hommes.