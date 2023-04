Afrique du Nord: L'Algérie ne permettra jamais le retour des aventuriers qui ont failli mener le pays vers le précipice

ALGER — Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a affirmé jeudi que l'Algérie "mène, aujourd'hui, le combat du changement" et qu'elle "ne permettra jamais le retour de ces aventuriers qui ont failli mener le pays vers le précipice et causer l'effondrement de l'Etat national", indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"L'Algérie mène aujourd'hui, sous la conduite de Monsieur le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, le combat du changement escompté, à travers la conjugaison des efforts de toutes les Algériennes et de tous les Algériens, et les volontés nationales, pour la concrétisation des espoirs des Chouhada et pour édifier un Etat fort par sa jeunesse qui demeure la véritable richesse de la Nation et sa locomotive pour atteindre les aspirations du peuple au bien-être et au progrès", a-t-il souligné dans une allocution prononcée lors d'une rencontre avec les cadres et les personnels du Commandement des Forces de Défense aérienne du Territoire.

Il a soutenu, à l'occasion, que "tous ces efforts et démarches consentis par des hommes valeureux et dévoués n'ont d'autre objectif que de raffermir l'unité nationale, combattre les facteurs de division et mettre en échec les tentatives désespérées qui visent la sécurité et la stabilité de la nation, ainsi que l'unité du peuple algérien".

"Ces vaines tentatives se sont manifestées dernièrement par le retour des activités de certains intégristes connus pour leur discours religieux extrémiste, qui rappelle les années 90 du dernier siècle", a-t-il ajouté dans cette allocution d'orientation, diffusée par visioconférence à travers l'ensemble des unités de ce Commandement.

Le Chef d'Etat-Major de l'ANP qui était en visite de travail et d'inspection au siège du Commandement des Forces de Défense aérienne du Territoire, a souligné que l'Etat algérien "ne permettra jamais le retour de ces aventuriers qui ont failli mener le pays vers le précipice et causer l'effondrement de l'Etat national".

"Ces extrémistes doivent savoir que leur temps est révolu et que les institutions de l'Etat ne permettront en aucun cas le retour de ces aventuriers qui ont failli mener le pays vers le précipice et causer l'effondrement de l'Etat National pour lequel des millions de Chouhada ont donné leurs vies", a-t-il mis en garde.

Le Général d'Armée a fait remarquer également que "le peuple algérien qui a enduré les tourments du terrorisme barbare et a souffert des affres d'une cruauté aveugle, ne leur permettra jamais de le leurrer une nouvelle fois, car il est désormais conscient de leurs modes opératoires sournois, qui usent de l'attachement des Algériens à leur religion pour atteindre des objectifs politiciens douteux, qui s'inscrivent sans nul doute dans le cadre de projets destructeurs et d'agendas étrangers hostiles".

Le Chef d'Etat-Major de l'ANP a affirmé, à ce titre, que "le combat contre l'extrémisme, sous toutes ses formes, doit être mené à tous les niveaux, en impliquant l'ensemble des acteurs de la scène nationale".

"Le combat contre l'extrémisme, sous toutes ses formes, doit être mené à tous les niveaux, en impliquant l'ensemble des acteurs de la scène nationale. Un effort qui commence depuis la cellule élémentaire de la société, à savoir la famille, puis l'école qui est appelée à inculquer aux générations montantes une bonne éducation civique, basée sur l'ancrage des valeurs de la citoyenneté et l'enseignement des devoirs du citoyen envers son pays et sa société. Un citoyen apte à s'adapter et à relever les défis du vingt-et-unième siècle, un citoyen fier de son algérianité", a-t-il expliqué.

"Nous sommes parfaitement conscients que ces activités menées désormais ouvertement, alors qu'elles se faisaient clandestinement et dans des espaces clos, ont été enclenchées sur instigation de cercles subversifs hostiles, qui nous ont habitués à ce genre de manoeuvres à chaque fois que l'Algérie retrouve, en un temps réduit, son rôle pivot sur les scènes régionale et internationale", a-t-il encore soutenu.

Mais, a-t-il poursuivi, "nous saurons, grâce à la conscience et l'unité de notre vaillant peuple et à son adhésion à son Armée et ses institutions, faire échouer ces desseins subversifs et aller de l'avant pour consolider la place de notre pays dans le concert des Nations".

Lors de cette visite qui s'inscrit dans le cadre des visites d'inspection aux différentes composantes de l'ANP, le Général d'Armée a suivi un exposé exhaustif présenté par le Commandant des Forces de Défense aérienne du Territoire, le Général-Major Abdelaziz Houam, portant sur les divers domaines d'activités relatives à l'état d'avancement du plan de développement de ces Forces, note le communiqué du MDN.

A ce titre, il a valorisé "le niveau de disponibilité opérationnelle et le professionnalisme atteints par les Forces de Défense aérienne du Territoire dans la sécurisation de notre espace aérien".

Il a également mis l'accent sur "l'impératif de veiller en permanence à la préparation au combat et au travail dévoué qui sera toujours un vecteur solide permettant à l'ensemble des Forces de défense aérienne du Territoire de s'acquitter de leurs missions avec professionnalisme notamment lors de l'exécution des différents exercices", ajoute la même source.

Auparavant, le Général d'Armée qui était accompagné par le Général-Major Abdelaziz Houam, "a observé un moment de recueillement à la mémoire du Chahid Boudghène Ben Ali dit "Colonel Lotfi", dont le siège du Commandement est baptisé de son nom, et déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative avant de réciter la Fatiha à sa mémoire et à celle de nos valeureux Chouhada", conclut le communiqué.