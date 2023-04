Algérie: Aid El-Fitr - Le président de la République présente ses voeux au peuple algérien

ALGER — Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a félicité, jeudi soir, le peuple algérien à l'occasion de l'avènement de l'Aïd El-Fitr, saluant les gestes de solidarité et les oeuvres caritatives relevés à travers l'ensemble du territoire et auprès de la communauté nationale à l'étranger durant le mois sacré de Ramadhan.

"Au nom d'Allah, Clément et Miséricordieux, prière et paix sur Son messager, mes compatriotes, j'ai la joie de vous adresser à tous, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, mes meilleurs voeux à l'occasion de l'avènement de l'Aïd El-Fitr, puisse Allah nous gratifier de ses bienfaits et de ses bénédictions. Louanges à Allah de nous avoir permis de jeûner et de prier durant le Ramadhan. Puisse-t-il nous compter parmi ceux qu'il a comblés de Sa miséricorde", a dit le Président Tebboune dans une allocution adressée au peuple algérien à la veille de l'Aïd El-Fitr.

"Mes frères et soeurs, il nous appartient de saluer les gestes de solidarité et les oeuvres caritatives auxquels nous avons assisté à travers l'ensemble du territoire national et auprès de notre communauté à l'étranger durant ce mois sacré, lesquelles oeuvres constituent un soutien pour l'Etat au service du citoyen et de la prise en charge de ses besoins", a ajouté le président de la République.

"Je souhaite que les facilitations de déplacement décidées par l'Etat au profit de notre communauté à l'étranger aient contribué à rassembler la famille algérienne", a-t-il poursuivi.

Et de souligner que "la célébration de l'Aïd El-Fitr ne doit pas nous faire oublier les souffrances de nos frères en Palestine occupée et la profanation de la Mosquée Al-Aqsa, première Qibla et troisième Lieu saint de l'islam, au vu et au su du monde entier, ni la division dont pâtissent nos frères au Soudan, auxquels nous réitérons notre appel à la nécessité de privilégier la voie de la raison et l'intérêt supérieur du pays afin de préserver notre nation arabo-musulmane".

"Bonne fête de l'Aïd. Vive l'Algérie fière et Gloire et éternité à nos vaillant chouhada", a conclu le président de la République.