Algérie: Mois du patrimoine - La protection du manuscrit au centre des intérêts à Adrar

ADRAR — Les questions relatives à la protection du patrimoine manuscrit qu'abrite les "khizanate" (bibliothèques traditionnelles) à Adrar suscitent l'intérêt des connaisseurs et chercheurs universitaires soucieux de préserver ce trésor plusieurs fois séculaire, a-t-on appris jeudi auprès de la Direction locale de la Culture et des Arts universitaires à l'occasion de la célébration du mois du patrimoine (18 avril-18 mai).

Cette démarche vise à faire connaître et protéger le patrimoine manuscrit, l'un des principaux composants du patrimoine matériel de l'Algérie et sa profondeur africaine, a souligné le directeur du secteur, Abdelkrim Ouenza.

Dans ce sillage, la Direction de la Culture et des Arts de la wilaya d'Adrar a, en coordination avec des partenaires et spécialistes, établi un programme comprenant des rencontres de proximité pour sensibiliser les propriétaires de khizanate sur les questions ayant trait aux techniques de conservation des manuscrits et les protocoles d'intervention d'urgence en cas d'incident, a-t-il ajouté.

La bibliothèque principale de lecture publique a, pour sa part, abrité des ateliers sur, entre autres, la calligraphie arabe, la lecture et les jeux de mémoire et d'entraînement cérébral, ainsi que des conférences sur le patrimoine matériel et immatériel de la région, ont indiqué les organisateurs.

La célébration de la nouvelle édition du mois du patrimoine, placée sous le slogan "Le patrimoine culturel algérien et ses prolongements africains", englobe également des expositions de produits d'artisanat traditionnel et d'art, et une journée d'étude sur le patrimoine algérien et des rencontres d'information sur l'architecture locale, le folklore, en plus de la projection de films documentaires et d'animation de soirées à travers les structures relevant du secteur, a-t-on fait savoir.

La cérémonie d'ouverture de cette manifestation cultuelle et culturelle, dont le coup d'envoi officiel a été donné par les autorités de la wilaya, a été marquée par l'organisation d'une exposition de produits d'artisanat et des spectacles folkloriques, avec le concours de divers acteurs, à l'instar du Centre national des manuscrits et l'Office national du parc culturel du Touat, Gourara et Tidikelt à Adrar.(APS)