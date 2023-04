Ile Maurice: Politique - Tête-à-tête Ramgoolam-Duval hier

Navin Ramgoolam et Xavier Duval, respectivement leaders du Parti travailliste (PTr) et du Parti mauricien social-démocrate (PMSD), ont eu une réunion hier. Cela sur toile de fond des secousses au sein de l'opposition parlementaire. Il nous revient que cette rencontre a eu lieu pour dissiper les malentendus. Si nous n'avons pu confirmer la nouvelle auprès de Xavier Duval, en revanche, Navin Ramgoolam a confirmé la tenue de ce tête-à-tête. Dans une brève déclaration, il a dit ceci: «The meeting went well and we will finalise our demands to prevent electoral fraud.»

Navin Ramgoolam a toujours dit que sa priorité est d'éviter la fraude électorale aux prochaines élections générales et qu'un accord électoral interviendra après.

Si le leader du Mouvement militant mauricien (MMM), Paul Bérenger, n'était pas présent à cette réunion, il aura l'occasion de fournir des explications sur son absence lors d'une conférence de presse qu'il anime aujourd'hui. Il faut rappeler que si le MMM rencontre la presse ce vendredi, c'est en raison de la fête Eid-Ul-Fitr, qui sera peut-être célébrée samedi.

Quelques-uns des parlementaires du PTr ont pris contact avec Navin Ramgoolam quand ils ont appris qu'il y a des macadams dans un éventuel accord entre les trois partis. Le leader du PTr a tenté d'apaiser les craintes et leur a donné rendez-vous, lundi après-midi, à une réunion du bureau politique durant laquelle il donnera plus de détails sur les négociations en cours avec les autres leaders politiques. Il faut rappeler quand même que la tenue de cette réunion avait été décidée depuis le début de cette semaine.

Si le MMM compte marquer la Fête du Travail en déposant des gerbes sur les tombes des tribuns, le PTr et le PMSD n'ont rien de prévu pour le 1er mai. Les Bleus, par contre, organisent une Family Day le dimanche 7 mai à Grand-Gaube, et les familles mauriciennes sont invitées à participer à des activités et à visiter la demeure de sir Gaëtan Duval.

Notons que Linion Pep Morisien organisera une journée de réflexion le 1er mai à l'auditorium Octave Wiéhé, à Réduit. Le Rassemblement Mauricien de Nando Bodha a été invité à y participer. Il se pourrait que, le même jour, il y ait une annonce d'un accord électoral entre les deux partis. Sinon les deux partis tiendront une conférence de presse dans les jours suivant ce rassemblement pour faire une telle annonce.