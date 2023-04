Afrique: Le risque lié aux bombes au premier jour du Aïd al-Fitr, la fête de la fin du Ramadan

Khartoum — Le pays est en guerre depuis une semaine. La population de la capitale Khartoum s'est réveillée le premier jour du Fitr, la fête de la fin du Ramadan, au son des bombardements et de l'artillerie anti-aérienne.

Ce matin du 21 avril à 6 heures, une trêve de 72 heures était censée entrer en vigueur pour la fête, mais cela n'a pas été le cas et, une fois de plus, chacune des parties belligérantes accuse l'autre d'être responsable des violations. La trêve de trois jours pour la fête du Fitr a été proposée hier, 20 avril, par les forces politiques soudanaises qui ont contacté Hamidati et Burhan.

À Khartoum, les combats n'ont jamais cessé complètement, mais ont seulement diminué d'intensité par moments. Selon des estimations non officielles, les raids aériens de l'armée et l'utilisation de l'artillerie lourde par les miliciens auraient fait des milliers de morts parmi les militaires et les miliciens.

Cependant, des affrontements font également rage dans la région du Darfour, longtemps instable, exacerbant une crise humanitaire et sécuritaire déjà aiguë.

"Les médias internationaux se concentrent sur Khartoum, mais des problèmes humanitaires et des violations des droits se produisent également ici", indique une note de presse de Nyala, la principale ville du Sud-Darfour, l'un des cinq États de la région.

"De nombreuses personnes n'ont pas accès aux besoins de base tels que l'eau et les médicaments, de sorte que de nombreuses personnes touchées par les tirs croisés à Nyala et dans d'autres parties de la région alors que les affrontements entre les deux camps lourdement armés se produisent dans le centre des grandes villes et que les civils se cachent dans leurs maisons manquent de fournitures.

Elle indique également que des membres du groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide (RSF) ont pillé des maisons et des bâtiments publics à Nyala, y compris les bureaux d'organisations humanitaires, compromettant ainsi l'acheminement de biens essentiels vers de nombreux camps de réfugiés autour du Darfour.

Les logements, les bureaux et les entrepôts du Programme alimentaire mondial à Nyala ont été pillés, ce qui a entraîné la perte de près de 4 000 tonnes de nourriture destinée aux personnes souffrant de la faim.

Le Darfour est le fief des FSR, dirigé par Mohamed Hamdan Dagalo, connu sous le nom de Hemedti. Le groupe est issu des milices arabes du Darfour, connues sous le nom de Janjaweed, créées par le gouvernement au début des années 2000 contre les groupes rebelles non arabes au Darfour. Ces milices ont été accusées de génocide et nombre de leurs victimes sont toujours déplacées au Darfour.

Les groupes rebelles de la région qui se sont traditionnellement opposés aux FSR sont toujours actifs et pourraient être entraînés dans le nouveau conflit. Les défenseurs des droits de l'homme craignent également que les communautés arabes locales ayant des liens avec les FSR n'exploitent la situation pour régler leurs comptes avec d'autres communautés.