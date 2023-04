Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 21 Avril 2023

Côte d’Ivoire : Fin du Ramadan 2023- L'Aïd el-Fitr célébrée en Côte d’Ivoire ce vendredi 21 avril

La communauté musulmane de Côte d'Ivoire a observé, la lune ce jeudi 20 avril 2023, correspondant au 29 ramadan 1444H conformément aux bonnes pratiques en la matière. Et ce, à l’invitation des guides religieux de la communauté musulmane. Le porte-parole du Cosim, l’Imam Sekou Sylla dans un communiqué officiel a affirmé que le croissant lunaire a été observé ce soir à Bondoukou et Attécoubé. La fête de Ramadan, l'Aïd el-Fitr sera donc célébrée, ce vendredi 21 avril 2023. Le croissant lunaire ayant été aperçu, le jour de la fête de l’Aïd El Fitr 1444 sera vendredi 21 avril 2023. Telle est l’annonce du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire (Cosim) et le Conseil des imams sunnites (Codis), réunis à la mosquée de la Riviera-Golf, à Abidjan. Pour couronner son acte de dévotion pendant ce mois de Ramadan, le croyant doit s’acquitter de la Zakat-El-Fitr. C’est l’aumône destinée à valider et purifier le jeûne. Il s’agit à travers ce geste d’aider les plus démunis à manger à leur faim. (Source : Fratmat.info)

Burkina Faso : Corruption- Un Volontaire pour La Défense de la Patrie écope de sanctions

Des mesures de sanctions disciplinaires ont été prises contre un Vdp en service dans la localité de Fada N’Gourma. Il est reproché à ce dernier d'avoir pris une somme d'argent à un citoyen contre la promesse de le faire enrôler au sein des Vdp. Selon le communiqué émanant de l'Etat major général des armées signé ce jeudi 20 avril 2023, qui donne l'information, les services techniques de l’Etat Major avaient reçu une vidéo dans laquelle le citoyen en question accusait des militaires du 34è Régiment Inter-Armes (Ria) de lui avoir extorqué une somme d'argent contre la promesse de le faire enrôler au sein des Vdp.

Maroc : Immigration clandestine- 552 migrants secourus en avril aux côtes marocaine

Un nombre total de 552 candidats à la migration ont été secourus, du 08 au 18 avril 2023, aux larges des côtes marocaines par la garde-côtes de la marine royale, selon des sources militaire, rapporte l’agence de presse marocaine (Map). Les passagers clandestins de différentes nationalités ont tous tenté de rejoindre leurs destinations à bord des embarcations précaires, tel, des kayaks, jet-skis ainsi qu’à la nage. Les personnes secourues ont reçu les premiers soins d’urgence à bord des unités combattantes de la force royale avant d’être remises saines et sauves aux autorités administratives compétentes pour les procédures d’usage.

Sénégal : Pour outrage au Chef de l’Etat- Assane DIOUF placé sous contrôle judiciaire

L'activiste Assane Diouf a été finalement placé sous contrôle judiciaire, une dizaine de jours après son interpellation par des éléments de la Division des investigations criminelles (Dic), sur saisine du procureur de la République. L'arrestation de Assane Diouf serait due à des propos outrageants contre le président Macky Sall et appelé à une révolte populaire qu'il aurait tenu dans des vidéos publiées sur Internet. Ce que le suspect nie farouchement, confie son avocat. (Source : adakar.com)

Togo : Diplomatie- Un émissaire de Macky Sall reçu à Lomé

Le Président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, a reçu mardi 18 avril à Lomé, le ministre d’Etat du Sénégal, Dr Cheikh Kanté, envoyé spécial du président Macky Sall. L’émissaire était porteur d’un message de félicitations à l’endroit du chef de l’Etat, pour ses performances économiques, sociales et diplomatiques, mais également de condoléances du peuple sénégalais.« Le Président Macky Sall m’a demandé de signifier particulièrement à son homologue togolais, sa satisfaction et son admiration par rapport aux performances économiques et sociales qu’il est en train de réaliser. Le Togo est en métamorphose et vit le rythme d’un pays en marche vers l’émergence », a indiqué l’officiel. (Source :Alome.com)

Niger : A la Primature- Le Chef du Gouvernement reçoit les 8 gouverneurs des régions

Le Premier ministre, Chef du gouvernement, Ouhoumoudou Mahamadou, a reçu vendredi 14 avril dernier à son Cabinet, les huit gouverneurs des régions réunis à Niamey pour une formation de l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP). Au sortir de la rencontre, le gouverneur de Niamey, M. Oudou Ambouka, a expliqué que les gouverneurs des régions ont voulu rencontrer le Premier ministre Ouhoumoudou Mahamadou pour lui faire part de leur satisfaction suite à la formation qui les a réunis à Niamey. «Il nous a prodigué de très sages conseils pour améliorer et parfaire notre gestion quotidienne des questions sécuritaires et des crises alimentaires, ainsi que pour mieux adresser les autres préoccupations des populations. Il nous a prodigué de très beaux conseils qui permettront d’apporter un changement positif en faveur des populations nigériennes », a indiqué M. Oudou Ambouka. (Source : aniamey.com)

Guinée : Fin du jeune du Ramadan- Mamadi Doumbouya a célébré la fête l’Aïd el-Fitr à Labé.

En Guinée, à l’instar desautres, les fidèles musulmans vont célébrer l’Aïd el-Fitr ce vendredi 21 avril 2023 sur toute l’étendue du territoire. Pour cette fête de ramadan, le président de la transition a chovillla ville de Karamoko Alpha Mo Labé pour effectuer la prière rituelle. Le jeudi 20 avril, son impressionnant dispositif sécuritaire a été aperçu sur l’autoroute Fidel Castro en train de quitter Conakry peu avant 11h . Labé sera la troisième ville de l’intérieur du pays que le président de la transition aura visité depuis qu’il a renversé le pouvoir d’Alpha Condé en septembre 2021.Sur place, le minsitre de l’administration du territoire et de la décentralisation Mory Condé et le colonel Balla Samoura, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire sont déjà arrivés (Source : africaguinee.com)

Benin : Promotion de la production agricole- Bio Tchané échange avec les producteurs

Le mardi 18 Avril 2023 s’est tenue une séance d’échanges entre les Ministres d’État Abdoulaye Bio Tchané du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Romuald Wadagni des finances, Gaston Dossouhoui de l’agriculture, Sadiya Assouma du commerce d’une part, et les producteurs de Coton et du Soja de la région septentrionale du Bénin d’autre part.En effet, depuis quelques jours, les deux parties étaient à couteaux tirés sur certains sujets relatifs à la production du Coton. Le ministre d’Etat qui a présidé la séance en a profité pour énumérer les nombreux actes posés par le gouvernement pour favoriser l’essor des filières coton, soja ou encore Cajou (Source : acotonou.com)

Rca : Pénurie de carburant- La crise s’aggrave à Bangui

Trois jours après le déclenchement de la nouvelle pénurie de carburant à Bangui, de longues files d’attente sont observées dans les stations-service. Des bousculades çà et là. Cependant, les stations-service ne fonctionnent que quelques heures. Par ailleurs, certains usagers déplorent le comportement des militaires qui débarquent dans les stations pour les tabasser. Dans les quartiers, les plaintes fusent de partout. Selon des détaillants et importateurs informels, des militaires débarquent chez eux, les rançonnent, saisissent leur carburant et disparaissent avec. Ce commerçant a perdu dans la nuit du lundi 17 avril, ses récipients d’essence saisis par des militaires au PK 12. Dans le 8ème arrondissement, des éléments de l’armée nationale ont fait irruption au domicile d’un importateur informel. Un membre de la famille témoigne. (Source : abangui.com)