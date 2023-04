Congo-Kinshasa: Matonge - Papa Wemba au coeur d'un Festival 100% rumba au couloir Madiakoko

12 nuits de souvenance, de réjouissances et de sape, soit du 20 avril au 1er mai, sur le couloir Madiakoko, au carrefour entre Oshwe et avenue du Stade, à Matonge. Il s'agit, pour les organisateurs, les musiciens et les publics kinois et brazzavillois de célébrer les 7 ans de disparition de l'artiste musicien Papa Wemba. Plusieurs musiciens sont au rendez-vous ; parmi ceux dont les noms sont repris officiellement sur l'affiche, il y a Fabregas, Robinho Mundibu, Reddy Amisi, Bill Clinton, Didier Lacoste, Ibrator Mpiana, Kassim et Judol. C'est sans oublier Viva La Musica, cet orchestre orphelin, qui jouera exactement le 24 avril, date de la disparition du père.

Déjà hier jeudi 20, nuit d'ouverture et du lever de rideaux, tous les coins et recoins de Matonge, fief musical de l'illustre disparu que tout le monde reconnaît être le chef du village Molokaï, étaient pleins à craquer d'amoureux de chants et de la danse, toutes provenances communales confondues.

Ça sera la même ambiance durant la nuit d'aujourd'hui vendredi 21, avec des invités surprises, pendant que demain samedi 22, vous avez monsieur Kassim pour vous égayer toute la nuit.

Bill Clinton, sa prestation est attendue dimanche 23, supposément à partir de 23 heures, vu ses caprices qui ont l'air d'être devenus toute une technique avant chant.

Parmi les plus attendus de prestataires, il est prévu, jeudi 27, Reddy Amisi, fils aimé du Roi du village Molokaï, ce village urbain, unique au monde, tissé comme à base d'un système de 5 rues qui va de Masimanimba jusqu'à Inzia, en passant par Oshwe, Lokolama et Kanda-Kanda ; c'est sur cette dernière que vous trouverez, sur la rive gauche, la concession de l'illustre disparu.

C'est dans cette concession qu'on a vu croître, au sens musical du terme, des figures de proue de la chanson congolaise comme à titre illustratif: King Kester, Petit Prince, Johnny Mubiala, Debaba El Shabab, Fafa de Molokaï, Bipoli Na Fulu, Jadot Le Cambodgien, Espérant Kisangani, Dindo Yogo, Djuna Djanana, Kofi Olomide, Célé Le Roi, Maray-Maray, Lidjo Kwempa, Luciana de Mingongo, Pompon Miyake, Gloria, Rigo Star, Patcho Star, Bongo Wene, Tofla Kitoko, Awilo Longomba, Wikilo, et la liste n'est pas exhaustive.

Le 24 avril, ce jour où Papa Wemba quitta la terre des hommes, en 2016, faut-il le souligner, était, à l'époque du Président Mobutu, celui de la fête des poissons. Papa Wemba était parmi les artistes musiciens que le Maréchal Mobutu invitait officiellement pour agrémenter musicalement cette grande fête nationale qui rassemblait à chacune de ses échéances tous les représentants de 9 provinces de l'ex-Zaïre, à l'époque 9 régions, sur le bord du fleuve Zaïre au niveau de la cité fluviale de Kinkole.

Le 24 avril nous rappelle au plus haut point le jour où le même Maréchal Mobutu avait autorisé l'ouverture du pluralisme politique, attestant par ce fait, avec des larmes aux yeux, la mort du Mouvement Populaire de la Révolution, à l'époque Parti-Etat. Le 24 avril : une date, trois significations. La clôture du festival 100% Rumba, le 1er mai, coïncide avec la célébration de la journée internationale du travail.