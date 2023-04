Congo-Kinshasa: Ferre Gola contraint d'honorer son contrat au FEMUA en Côte d'Ivoire !

Guy Gola alias «Digital» est le nom du petit frère biologique de l'artiste musicien Ferré Gola dit Jésus des nuances. Ce jeune homme talentueux faisait également partie de l'orchestre cher à Ferré. Hélas ! Guy Digital a rendu l'âme à Kinshasa de suite d'une longue et pénible maladie dont l'origine reste encore un mystère.

Sa triste disparition fait l'objet des polémiques et divise les Internautes dans les réseaux sociaux. Pour les fans de Ferré Gola appelés « Gaulois », Guy Gola est décédé du cancer des poumons. Tandis que les indépendantistes vocifèrent que sa mort est mystérieuse, spirituelle et son grand frère serait la cause. Cette dernière thèse est soutenue sur base d'un audio qui circule dans la toile dans laquelle la voix de Guy Digital, de son vivant, citait déjà le nom de Ferré Gola comme auteur de son malheur. Cette audio parle d'un quelconque sacrifice pour le succès de Jésus des nuances.

Au-delà des diverses réactions venant de partout sur ce sujet, il y a aussi le point de vue d'Orly Gola, grand frère ainé de Ferré, qui vient de faire des révélations accablantes sur la mort de son jeune frère. Depuis l'Europe où, il a élu domicile, Orly Gola indique que le contexte sur lequel est décédé son petit frère biologique est très louche et promet d'aller plus loin si et seulement si son décès est entre les mains d'une personne.

« Si la mort de Guy digital est entre les mains d'une personne, cette histoire ne s'arrêtera pas là car perdre un frère est une douleur inexplicable », a-t-il réagi avec véhémence dans un entretien accordé aux confrères de Congo Top News à Paris.

Il faut souligner que la famille biologique de Ferré Gola n'a pas encore fixé le programme des obsèques depuis la nouvelle de la mort de Guy Digital le 17 avril dernier à Kinshasa où se tient le deuil.

Qu'à cela ne tienne, la star de la Rumba Ferré Gola et son groupe sont attendus pour un grand spectacle, le 29 avril à Marcory à Abidjan et le 30 avril au stade de Bouaké, en Côte d'Ivoire dans le cadre de la 15ème Edition du Festival des Musiques Urbaines d'Anoumabo (FEMUA 2023).

Selon les sources proches de l'organisation, le chanteur congolais doit impérativement honorer son contrat professionnel. Car Ferré Gola a bel et bien déjà touché son cachet, ses billets d'avion et la réservation de l'hôtel où il sera logé avec ses musiciens.

Que va-t-il se passer ? Est-ce que l'auteur de la chanson « Mercure » va renoncer au rendez-vous pour rembourser le cachet ?

Pour certains observateurs, l'artiste doit se produire au FEMUA en hommage à son frère décédé parce qu'il a déjà perçu de l'argent. On l'appelle du professionnalisme ! D'autres personnes pensent que l'artiste peut convaincre sa famille biologique afin que les funérailles de son jeune frère interviennent jusqu'au mois de mai prochain.

Maintenant, il reste à savoir si la famille partagera son avis. D'autant plus que les nouvelles à notre possession indiquent que les violons ne s'accordent pas entre Ferré Gola et ses frères au sein de la famille. Le démon de la division règne en maître absolu à cause de la disparition de Guy Digital. Entre temps, il sied de retenir aussi que son concert prévu le 24 Juin au Stade des Martyrs, vient d'être renvoyé au 30 juin à cause d'un autre événement sportif qui est annoncé au même endroit.

Dans l'ensemble, le chanteur Ferré GOLA fait actuellement face à une situation compliquée pour l'avenir de sa carrière. Son entourage doit vraiment jouer un rôle prépondérant pour l'aider à sortir de cette situation qui peut provoquer des traumatismes et ennuis dangereux contre sa santé mentale.

Qui dit mieux ?