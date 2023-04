Congo-Kinshasa: CENI - Damien Mama, Représentant résident du PNUD rassuré sur la crédibilité des élections

«C'est rassurant de savoir que le processus électoral se déroule dans un environnement apaisé pour la crédibilité des élections ». Ces paroles ont été dites par Damien Mama, Représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) après ces échanges ce mercredi 19 avril 2023, avec Denis Kadima, Président de la Commission électorale nationale indépendante.

Arrivé à Kinshasa tout récemment, où il a pris ses nouvelles fonctions, l'hôte du numéro un de la Centrale électorale en a profité pour faire le point du partenariat existant entre les deux institutions. « C'est une visite de courtoisie, car cela fait un mois et demi que je suis arrivé en RDC. C'était donc de mon devoir de présenter mes civilités au Président de la CENI étant donné que nous avons un bon partenariat. J'ai prêté une oreille attentive pour l'écouter sur l'évolution du processus électoral, un événement important pour le développement de la RDC. Le PNUD gère le projet d'appui au cycle électoral qui illustre justement ce partenariat existant avec la CENI. Nous avons saisi l'occasion pour faire le point. Le Président Denis KADIMA m'a donné des orientations sur la manière qu'il estime la mieux possible pour le développement de ce partenariat, du soutien que le PNUD est en droit d'apporter à l'institution qu'il dirige pour que les élections se déroulent de façon transparente et pacifique », a arboré Damien Mama. Avant de renchérir : »J'ai été agréablement surpris de l'aisance dont a fait preuve le Président de la CENI et la confiance que lui-même a en ce processus électoral. C'est rassurant de savoir qu'il prend des dispositions nécessaires pour s'assurer que cet événement important dans l'histoire de la RDC se déroule comme il se doit. Je sors de cet entretien avec beaucoup de satisfaction et j'espère bien que cette collaboration entre le PNUD et la CENI va permettre d'avoir des élections qui se déroulent dans un environnement calme et qu'elles auront toutes les garanties de transparence et crédibilité qui sont nécessaires pour les institutions démocratiques de la RDC ».

Dans un second temps, le Président de la CENI qu'assistait le 2e Vice-Président, Dr Didi Manara Linga, a présidé une réunion avec une délégation du PNUD, conduite par le Représentant résidant adjoint, Mme Rokia Ye Dieng, en vue de faire le point sur l'état de la mise en oeuvre du Projet d'appui au cycle électoral (PACE/PNUD).

Il convient de signaler que le Projet PACE entend contribuer à rendre le processus électoral transparent, inclusif et apaisé en soutenant la CENI et l'arbitrage des conflits et de la sécurité du processus électoral, mais aussi en renforçant l'inclusion et la participation et en réduisant les risques de violence. Il prévoit un soutien ciblé et stratégique des Nations Unies à la CENI et autres parties prenantes au processus électoral.