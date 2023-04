Maroc: La CCIS de Fès-Meknès et l'UMI de Meknès consolident leur partenariat

La Chambre de commerce, d'industrie et de Services de Fès-Meknès (CCIS-FM), réunie dernièrement à Fès au titre de la 1ère session de l'année actuelle, a adopté un projet de convention de partenariat avec l'Université Moulay Ismail (UMI), destiné à renforcer les domaines de la formation et de la recherche.

L'accord approuvé à la majorité par les membres de la CCIS-FM vise aussi à booster l'intégration, le développement de la région, et l'organisation des manifestations scientifiques en rapprochant les milieux académique et du monde de l'économie et des affaires, rapporte la MAP.

La convention de partenariat porte, aussi, sur l'exploitation des ressources humaines et matérielles des deux parties dans les domaines de la recherche et de la formation et l'amélioration de l'esprit d'entreprise, le développement de la formation continue au profit de l'entreprise, la formation des cadres de la Chambre et des directeurs et dirigeants des entreprises, outre la promotion de l'entrepreneuriat.

Elle vise aussi la création de nouveaux programmes de formations continues pour l'appui et l'accompagnement des opérateurs économiques, et la mise en place des programmes de recherches et de suivi au service de l'entreprise régionale afin qu'elle puisse être en adéquation avec le monde de l'emploi.

Présidée par Hamza Benbadellah, président de la CCIS-FM, cette réunion a été marquée aussi par l'approbation du programme d'action de la Chambre au titre de l'année 2023, dans le cadre de la mise du plan stratégique de la Chambre pour la période 2023-2027, et des engagements contenus dans le plan de développement de la Chambre.

Le projet du programme d'action pour l'année 2023 a été élaboré sur la base des objectifs stratégiques contenus dans le plan stratégique et qui seront mis en oeuvre sous forme de projets ou de mesures.