Maroc: Pleins feux à Londres sur le Salon international de l'agriculture au Maroc

La promotion du Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM), dont la 15ème édition, prévue du 02 au 07 mai à Meknès, mettra à l'honneur le Royaume-Uni, a été au coeur d'un séminaire organisé lundi à Londres, en vue de mettre la lumière sur le secteur agricole du Maroc et faire connaître ses potentialités.

L'événement, initié conjointement par l'Ambassade du Royaume du Maroc au Royaume-Uni et la Chambre de commerce de West London, a rassemblé les représentants de pas moins de 25 entreprises du secteur agricole au Royaume-Uni ainsi que des experts du domaine agricole marocains, notamment Morocco foodex, UK export finance (UKEF) ou encore l'Agence marocaine de développement agricole (ADA), rapporte la MAP.

Les intervenants ont présenté les opportunités offertes par le secteur agricole du Maroc, afin de promouvoir les échanges commerciaux et les partenariats d'affaires entre les deux pays.

Pour rappel, l'accord d'association conclu en octobre 2019 permet aux deux pays d'assurer un flux conséquent de produits agricoles et autres. Cet accord, qui couvre tout le territoire du Royaume, ouvre la porte à une plus grande coopération en la matière.

A cet égard, les participants n'ont pas manqué de relever que grâce à cet accord, le volume des échanges entre les deux pays a augmenté de plus de 50%, et il est appelé à augmenter considérablement grâce aux opportunités actuellement à l'étude et d'autres à venir, qui mettront à profit le rôle unique et avant-gardiste du Maroc en tant que champion du commerce et de l'investissement au sein de l'Afrique et avec l'Afrique.

Cette rencontre a offert également l'occasion de mettre l'accent sur l'offre exportable du Maroc en matière de fruits et légumes, ainsi que sur l'essor des exportations marocaines sur le marché britannique, notamment après la sortie du Royaume-Uni de l'UE. Un essor qui connaîtra un renforcement notamment grâce à la ligne maritime entre les ports de Tanger et Poole.

L'événement a permis aux participants de mieux cerner les avantages qu'offre le Royaume, notamment grâce aux réformes entreprises sous la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, qui a depuis toujours fait de la transformation et la modernisation du secteur agricole une priorité nationale.

Le séminaire a été suivi d'une session de réseautage qui a donné l'occasion aux participants de discuter des opportunités d'affaires et des partenariats potentiels.

Les participants ont exprimé leur enthousiasme et leur volonté de continuer à travailler ensemble pour promouvoir le secteur agricole du Maroc et raffermir davantage les relations bilatérales.

La 15ème édition du SIAM offre une occasion unique de découvrir les dernières technologies, l'innovation et les solutions pour le développement durable de l'agriculture.

La participation du Royaume-Uni en tant qu'invité d'honneur du SIAM cette année représente une opportunité pour les entreprises britanniques de mettre en avant leur expertise, y compris en matière d'agriculture durable, qui constitue également une priorité pour le Maroc.