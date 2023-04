Congo-Kinshasa: Le Gouvernement provincial du Haut Katanga devrait garantir la protection de l'Honorable Pablo Ngwej

Justicia Asbl, une organisation de promotion et de protection des droits humains, du droit humanitaire et développement basée en République démocratique du Congo, suit avec attention soutenue la dégradation de la situation sécuritaire dans cette partie du pays et plus spécialement les attaques de domicile dont le député provincial du Haut-Katanga, Honorable Pablo NGWEJ vient d'être victime.

En effet, selon des éléments audio publiés dans les réseaux sociaux et les témoignages de ses voisins, la résidence du député provincial l'Honorable Pablo NGWEJ, ancien Vice-Président de l'Assemblée Provinciale du Haut Katanga de 2019 à 2022, a été l'objet d'une attaque armée des personnes portant des armes et des insignes militaires, pour la première fois dans la nuit du vendredi à samedi 09 avril 2023 aux alentours de 21 h 00 en faisant des vas et viens devant sa parcelle.

Il n'a eu la vie sauve que grâce à l'intervention des éléments de la patrouille. La seconde attaque est intervenue le 13/04/2023 vers 15 h00, heure à laquelle d'autres personnes identifiées comme portant des casquettes militaires et des armes, auraient tiré deux balles en l'air et tabassé copieusement une voisine dont le frère aurait été amené par les mêmes personnes quelques heures avant l'arrivée d'un renfort sollicité par l'honorable Pablo NGWEJ.

Pour rappel, lors de la prise de parole devant l'Assemblée Provinciale du Haut-Katanga, l'Honorable Pablo NGWEJ avait dénoncé les assassinats du 28 mars 2020 au 27 avril 2021 des massacres des civils par des hommes en uniforme, de 2021 à ces jours, une situation d'insécurité caractérisée par des vols avec effraction des résidences, des enlèvements des personnes retrouvées ligotées, tuées et mises dans les sacs et jetées dans différentes rivières de la ville de Lubumbashi, des kidnapping des femmes et enfants, les massacres du 23 mars 2023 des jeunes de l'UNAFEC, ........

Selon l'Honorable NGWEJ, lui-même, les attaques de sa résidence seraient consécutives à ses prises de position sur ces différents cas d'insécurité. JUSTICIA Asbl relève, pour sa part, que la répétition de ces attaques armées à la résidence d'un député provincial constitue un élément de plus qui démontre non seulement de la recrudescence de l'insécurité dans la ville, mais également un signe que les services de sécurité chargés de la protection des personnes et de leurs biens, peinent à mettre en place des politiques qui garantiraient la paix et la sécurité aux paisibles citoyens. Eu égard à ce qui précède, JUSTICIA Asbl recommande :

➢ Au Président de l'Assemblée Provinciale du Haut Katanga - De mettre urgemment en place une commission parlementaire chargée d'apporter une clarification sur ces incidents sécuritaires qui risquent de porter atteinte à la vie de l'Honorable Pablo NGWEJ, aux membres de sa famille ainsi qu'à ses voisins.

➢ Au Gouvernement Provincial du Haut-Katanga - De tout mettre en oeuvre pour éradiquer l'insécurité dans la ville de Lubumbashi et ses environs ; - De veiller à la protection de l'Honorable Pablo NGWEJ en renforçant sa sécurité pour qu'aucune situation désagréable ne lui arrive.

➢ A l'Auditorat Militaire Garnison de Lubumbashi - D'ouvrir une enquête judiciaire pour mettre la main sur les personnes armées qui insécurisent la résidence de l'Honorable Pablo NGWEJ ainsi que ses voisins.

Fait à Lubumbashi, le 15/04/2023