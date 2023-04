Congo-Kinshasa: Paix durable dans l'Est de la RDC - Mbusa et Bintou Keita se lancent dans la recherche des solutions

Il était 17h30', lorsque la représentante spéciale du Secrétaire général des Nations-Unies, Bintou Keita est arrivée au ministère de l'Intégration régionale pour un tête à tête avec le minEtat Antipas Mbusa Nyamwisi.

Après les traditionnelles civilités Bintou Keita a fait part de l'intention de la MONUSCO d'accompagner le minEtat dans ses nouvelles missions notamment, celle porter la politique de la RDC au sein des organisations régionales.

Autres sujets au coeur de leur entretien, le P-DDRCS, Programme de désarmement, démobilisation, et relèvement communautaire et stabilisation, le prochain sommet de chefs d'Etat à Bujumbura, au Burundi ou encore la Feuille de route de Luanda et celle de Nairobi.

Antipas Mbusa et Bintou Keita ont exploré différentes pistes susceptibles d'aboutir à une paix durable dans l'Est de la RDC. La cheffe de la MONUSCO se dit convaincue que le volet diplomatique peut aider à éteindre le feu dans la partie orientale du pays.

Au regard de la complexité de la question sécuritaire à l'est et la volonté du chef de l'État de pacifier cette partie du pays ainsi que le dynamisme et l'intérêt que certains pays africains accordent dans la crise de l'est, le minEtat de l'Intégration régionale a fermement condamné la dernière sortie médiatique de Paul Kagame qui, selon lui, est de nature à violer le principe sacro-saint de l'Union africaine portant sur l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation.

Mbusa Nyamwisi a notamment, rassuré la représentante d'Antonio Guterres que le P-DDRCS prendra une vitesse de croisière à court terme, grâce à la sensibilisation des groupes armés. Nul doute, les redditions en grand nombre seront constatées dans les rangs des forces négatives.