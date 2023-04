Congo-Kinshasa: RDC - CENI et l'entreprise META se rapprochent pour réduire la désinformation et l'ingérence électorale dans l'utilisation des outils numériques

Le Président de la CENI, Denis Kadima Kazadi a échangé avec une délégation de l'entreprise META qui regroupe notamment, les réseaux sociaux tels que Facebook, Messenger, Whatsapp ou encore Instagram. Cette délégation a été conduite par Mme SiddoIde Balkissa, Directrice des politiques publiques Afrique. Le rapprochement entre les deux institutions s'inscrit dans la logique de réduire la désinformation et l'ingérence électorale dans l'utilisation des outils numériques de META.

Le numéro un de la Centrale électorale a apprécié la synergie qui prend corps entre son institution et le groupe, matérialisée par une séance de formation organisée dans la même journée au bénéfice de l'équipe Communication de la CENI à laquelle ont pris part quelques cadres et agents, sous la supervision du Directeur de cabinet, Dieudonné TSHIYOYO.

Remerciant l'équipe META, le Directeur de cabinet a souligné l'importance de première force que revêtent les outils numériques devenus incontournables, surtout dans le contexte électoral.

Pour sa part, la Directrice des politiques publiques Afrique a expliqué que plus de 40 000 personnes, à travers le monde, travaillent dans le domaine de la sécurité. C'est trois fois plus qu'en 2017. Et qu'au sein de l'entreprise même, 40 équipes sont impliquées dans ce travail.

Non sans avoir rappelé que « nous tirons des leçons de récents scrutins aussi bien en Afrique qu'ailleurs, par exemple celles de février au Cameroun, au Canada, en Inde, en Indonésie et dans l'UE et les élections de mi-mandat aux Etats-Unis afin d'améliorer l'expérience utilisateur ».

Prenant le relais, la responsable des programmes des partenaires de confiance, Mme Jeanne Elone et ses collègues des politiques publiques Afrique francophone, Ilunga Mpyana, et Judith Mongala, Responsable partenariat, gouvernements, ONG, comme parlant d'une même voix, ont mis l'accent sur les différentes méthodologies de travail avec des tâches bien précises obéissant aux objectifs clés édictés : empêcher toute ingérence, supprimer les contenus nuisibles et limiter la désinformation, en plus d'améliorer la transparence.

Pour sa part, Tom BONSUNDY O'BRYAN s'est appesanti sur la lutte de tous les instants à laquelle se livre META contre les producteurs des fake news sur leurs plateformes.

Dans la partie interactive, les participants ont soulevé des questions auxquelles les experts ont apporté les réponses convenues. C'est au terme de cette première rencontre qui ouvre une série de plusieurs autres que le Directeur de cabinet s'est réjoui de toutes les informations partagées et surtout de cette collaboration qui s'instaure entre la CENI et l'entreprise META.