Sénégal: Ligue des champions - Manchester City élimine le Bayern Munich (1-1) - entrée décisive de Sadio Mané

Le Bayern Munich a été éliminé de la ligue des Champions après le match nul (1-1) concédé hier, mercredi 19 avril face à Manchester City pour le compte de la phase retour des quarts de finale. Attendu de retour d'une semaine tumultueuse suite à la sanction infligée pour écart de conduite, Sadio Mané a fait une entrée en jeu décisive. L'enfant de Bambali a apporté un plus et a été à l'origine de l'unique but munichois marqué suite à un penalty provoqué à la 82e minute.

De retour de blessure et d'une sanction après une altercation avec Leroy Sané, son coéquipier en club, Sadio Mané était attendu hier, mercredi 19 avril pour la réception de Manchester City pour le compte de la phase retour des quarts de finale de la Ligue des champions. Avec un retard de trois buts (3-0) concédé lors de la manche aller, le Bayern de Munich avait la lourde tâche de réussir la remontada sur leur antre de l'Allianz Arena.

Malgré une domination et une forte pression exercées d'entrée et ponctuées par de bonnes occasions de scorer, la bande à Kingsley Coman, Choupo Moting et autre Leroy Sané peinent pour marquer ce premier but. Les visiteurs vont toutefois avoir la sensation avec la faute de main dans la surface du défenseur français Dayot Upamecano à(37e).

L'arbitre français Clément Turpin désigne le point de penalty. Erling Haaland qui se charge de la transformation va toutefois manquer sa tentative avec tir qui s'envole dans les gradins. Au retour des vestiaires, le géant norvégien Erling Halaand va se racheter suite à une passe en profondeur de Kevin De Bruyne. Aidé par une glissade de Upamecano, il eut le temps de fixer Sommer le gardien munichois et de faire trembler les filets par un boulet de canon (1-0 ; 57e). Visiblement émoussé par les efforts fournis en première période, le Bayern de Munich devrait redynamiser son attaque.

Sadio débloque l'attaque

Pour décanter la situation, Thomas Tuchel rappelle sur le banc Sadio Mané à la place de Leroy Sané à l'heure de jeu.

L'attaquant sénégalais va encore prouver qu'il demeure le bourreau de Manchester City puisque il est le seul joueur à avoir marqué 10 buts aux Citizens. Déporté sur le flanc gauche, Sadio Mané va provoquer un penalty inespéré et confirmé par la VAR à la 80e minute. Kimmich se charge d'exécuter ce penalty et égaliser pour son équipe.

Menés (1-4) au cumul des deux manches, la barre était toutefois très haute pour le club bavarois. L'enfant de Bambali aura apporté un plus. Même s'il doit encore assuré une place de titulaire dans l'effectif du Bayern, Sadio Mané a encore du chance de faire taire les critiques. Gageons que l'attaquant des Lions démontre dans les prochaines sorties qu'il reste ce joueur de classe mondiale et le deuxième au Ballon d'or 2022 de France Football.