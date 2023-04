Sénégal: Saint-Louis-Dr Abdoulaye Ndoye, 2ème vice-président de rewmi - « Nous prônons une élection présidentielle calme et apaisée et bannissons la violence dans l'espace politique »

Le 2ème Vice-président du Parti Rewmi appelle à la non-violence dans l'espace politique et plaide pour une élection présidentielle calme et apaisée. Selon le Dr Abdoulaye Ndoye, les scènes de violence, injures et invectives souvent notées dans le pays et au niveau des réseaux sociaux sont à bannir. Il recevait les femmes du Parti Rewmi de Saint-Louis venues le féliciter pour sa nomination au poste de 2ème Vice-président du Rewmi.

Promu il y a quelques jours 2ème Vice-président du parti Rewmi, le Docteur Abdoulaye Ndoye a été honoré par les femmes dudit parti du Département de Saint-Louis. Ces dernières regroupées au sein de leur mouvement que dirige Mame Diarra Bousso Diène, ont fait le déplacement jusque chez lui pour le féliciter de sa nomination et lui témoigner toute leur fierté et tout leur engagement à l'accompagner dans sa nouvelle mission. « C'est une nomination amplement méritée après plus d'une vingtaine d'années de militantisme. J'ai fait 17 ans dans ce parti et j'y ai trouvé le Docteur Abdoulaye Ndoye. Il le mérite largement d'autant plus qu'il a toujours été fidèle au Président Idrissa Seck et a toujours sorti de sa propre poche son argent pour financer les femmes lors de chaque élection », a-t-elle déclaré lors de cette visite. Une visite qui a beaucoup plu au nouveau et désormais 2ème Vice-président de Rewmi, par ailleurs coordonnateur départemental de Rewmi de Saint-Louis. « C'est en plein mois béni du Ramadan que j'ai reçu les félicitations des femmes de Rewmi. J'accueille cette nomination avec humilité et la considère comme une nouvelle charge, un sacerdoce et une exhortation au travail », a-t-il laissé entendre avant de s'engager à oeuvrer pour bien mériter cette nomination et ne pas les décevoir plus tard. Il a déclaré que le parti Rewmi ira aux élections avec son candidat Idrissa Seck qui est candidat à la candidature au sein de la Coalition Benno Bokk Yakaar. « Nous essayerons d'être à la hauteur parce qu'on a une feuille de route claire et nous nous attellerons à réorganiser et à mobiliser en vue de la présidentielle de 2024 », a-t-il précisé.

Selon toujours le Dr Abdoulaye Ndoye, il était préférable que le Rewmi se mette dans la perspective d'avoir un candidat. Le rewmiste a cependant magnifié les efforts consentis par son mentor qui est allé voir le leader du Pastef Ousmane Sonko pour que la paix puisse régner à la veille de la fête de l'indépendance et que les questions juridiques n'empêchent pas ce dernier de participer à l'élection présidentielle de 2024. Il a toutefois condamné la violence qui « pollue l'espace politique ces derniers temps. » Il a dit constater trop de violence ces derniers temps avec des invectives, des insultes dans les réseaux sociaux et « c'est pas ça le Sénégal que nous connaissons ». C'est ainsi qu'il a prôné un Sénégal de paix, de stabilité, salué par le monde entier et qui avait réussi à régler la question des transitions pacifiques notamment en 2000 puis en 2012 et il le souhaite en 2024.