Sénégal: Fin du ramadan Vendredi et Samedi - Encore deux Korités au Sénégal

Ça y est, le Sénégal va célébrer la Korité à double vitesse. Le monde musulman avait débuté, à l'unisson, le mois de Ramadan, le jeudi 23 mars 2023. Hier, jeudi soir 20 avril 2023, soit le 29e jour de jeûne, correspondant à la nuit du doute, les différentes commissions d'observation de la nouvelle lune ont siégé pour déterminer la fin du Ramadan et le 1er jour de Chawaal 1444H, jour de Korité ou Aïd al-Fitr. A l'arrivée, la Commission nationale a déclaré que le croissant n'a été aperçu dans aucune localité du pays et que, par conséquent, la Korité sera ainsi célébrée le samedi 22 avril 2022. A l'opposé, la Commission d'observation du croissant lunaire de la Coordination des musulmans du Sénégal appelle à prier ce vendredi 21 avril, la nouvelle lune ayant été aperçue dans plusieurs contrées du pays et à l'étranger.

Contrairement au démarrage, le Ramadan 2023/1444H s'achève dans la division au Sénégal. Alors qu'une partie de la communauté musulmane annonce la Korité ou l'Aïd al-Fitr 2023/1444 de l'Hégire pour ce vendredi 21 avril, la majorité va prier le lendemain samedi 22 avril, conformément à la décision de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (Conacoc) qui a siégé à la Radiodiffusion télévision nationale du Sénégal, la Rts.

«La Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire s'est réunie aujourd'hui (hier, ndlr), jeudi 20 avril 2023 à la Rts pour scruter le croissant lunaire. Après avoir recueilli toutes les informations venant de nos représentants qui sont dans les différentes localités du pays, notamment les foyers religieux, et après de larges concertations en notre sein, la commission lunaire déclare : que le croissant lunaire n'a été aperçu dans aucune localité du pays. Par conséquent, le samedi 22 avril 2023 sera la Korité et le premier jour du mois de Chawaal», lit-on dans la déclaration publiée par la Conacoc et signée le Coordonnateur général, Imam El H. Oumar Diène.

UNE PARTIE DES MUSULMANS SENEGALAIS PRIE, CE VENDREDI

Pendant ce temps, la Commission d'observation du croissant lunaire (Cocl) de la Coordination des musulmans du Sénégal (Cms), qui s'est réunie à Pikine, pour sa traditionnelle séance d'observation du croissant, appelle à prier ce vendredi 21 avril 2023. Selon cette commission, la lune a été aperçue dans la région de Dakar, précisément à Diamaguene Sicap-Mbao Fora, au Lac Rose, et dans les régions à Louga, Kaolack, Nioro et dans la sous-région et à l'étranger notamment au niveau de l'Arabie Saoudite et dans beaucoup de pays du Golfe, renseigne le vice-président, Imam Oumar Sall qui précise que «demain (aujourd'hui, ndlr) vendredi 21 avril sera le 1e jour du mois lunaire de Chawaal 1444H. Nous allons sacrifier à la prière des deux raakats».

Dans une note partagée par ses proches, l'on informe que le guide religieux, Fansou Bodian de Bignona, prie ce vendredi, lui aussi. «Le croissant lunaire a été aperçu dans plusieurs localités du département de Bignona notamment à Tenghory, au terrain Hlm, à Diégoune, à Coulaye. Le marabout Fansou Bodian dirige la prière de la Korité ce vendredi...», lit-on dans le texte.

LES PAYS DU GOLFE ET LE RESTE DU MONDE AUSSI

Beaucoup de pays, à travers le monde, ont annoncé qu'hier jeudi marquait la fin du mois sacré de Ramadan et que l'Aïd al-Fitr sera célébré ce vendredi. C'est le cas de l'Arabie Saoudite où l'Aïd al-Fitr est fêté ce vendredi dans tout le royaume, berceau de l'Islam et du grand pèlerinage (Hajj) aux lieux saints de l'Islam qui conserve ainsi une influence particulière à travers le monde musulman.Bas du formulaire «Demain, vendredi, sera le premier jour de l'Aïd al-Fitr», a annoncé le cabinet royal, dans un communiqué, cité par l'Agence de presse officielle SPA, précisant que le premier jour de Chawwal, correspondra au vendredi, jour de l'Aïd al-Fitr.

Plusieurs autres pays arabes s'inscrivent dans la même mouvance de a célébration de l'Aïd al-Fitr ce vendredi. Il s'agit des Émirats Arabes Unis où, également, la Commission chargée de l'observation du croissant lunaire, annonçant le mois de Chawwal 1444 H, a révélé que vendredi sera jour de l'Aïd al-Fitr, du Qatar où les autorités compétentes ont confirmé l'observation du croissant lunaire. Le Croissant lunaire annonçant le mois de Chawwal 1444 H a aussi été observé, hier jeudi soir, au Koweït, au Bahreïn, en Palestine, en Jordanie, au Yémen, en Irak, en Syrie et en Égypte...

Dans le reste du monde, en Europe, la fin du Ramadan 2023 est connue dans nombre de pays dont la France et l'Espagne. L'Aïd al-Fitr a lieu ce vendredi 21 avril, confirme le Conseil français du culte musulman (CFCM). «Le CFCM réaffirme que la fête de l'Aid el-Fitr aura lieu vendredi 21 avril et appelle l'ensemble de nos concitoyens à faire de ce jour un moment de partage et de solidarité avec ceux qui sont dans le besoin et la précarité», indique le CFCM. «À cette occasion, le CFCM présente ses voeux les plus chers pour les musulmans de France et élève des prières pour que ces moments de joie et de solidarité bénéficient à tous», ajoute-t-il.

JEUDI : LA LUNE AGEE DE 15H, AVEC UNE ELONGATION DE 7° ET UNE VISIBILITE DE 0,52%, NE POUVAIT PAS ETRE OBSERVABLE A L'OEIL NU... SELON ASPA

La date de l'Aïd al-Fitr est déterminée par l'observation du croissant de lune, conformément au calendrier lunaire musulman, qui diffère du calendrier grégorien. Déjà mercredi, l'Association Sénégalaise pour la Promotion de l'astronomie (ASPA), avait relevé que le croissant marquant la fin du Ramadan ne pouvait être aperçu au Sénégal hier, jeudi 20 avril 2023, correspondant au 29ème jour de jeun, donc la nuit du doute, à cause d'une d'éclipse solaire visible.

«La conjonction qui correspond au moment où la lune se trouve entre le soleil et la terre, aura lieu le jeudi 20 avril 2023 à 4h 13mn UTC, moment qui marque la fin d'un tour de la lune autour de la terre et le début d'un nouveau tour. Ce sera un jour d'éclipse solaire visible dans l'hémisphère Sud». Par conséquent, «le jeudi 20 avril : la lune se couchera à 19h 53mn, alors que le soleil se couchera à 19h 23mn. Elle aura 15h avec une élongation de 7° et une visibilité de 0,52%. La lune ne sera pas observable dans ces conditions à l'oeil nu», lit-on dans un communique de l'ASPA.