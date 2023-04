Sénégal: 50% des inscrits et modifications notes dans la commune de Diourbel

Le Préfet de Diourbel Mamadou Khouma a fait face à la presse en fin de semaine dernière pour faire le point sur la situation de inscriptions sur les listes électorales .Selon lui, il y a au total 1352 inscrits et 318 modifications dans le département de Diourbel.

Le Préfet de Diourbel fait la situation des inscriptions sur les listes électorales vendredi dernier. Selon lui, au niveau de l'arrondissement de Ndindy, il y a 423 inscrits, 120 modifications soit un total de 543. Et pour l'arrondissement de Ndoulo, il y a 212 inscrits, 70 modifications soit un total de 282. Et enfin pour la commune de Diourbel, il y a 717 inscrits et 128 modifications soit un total de 845. Pour tout le département de Diourbel, il y a 1672 iscrits: des opérations réparties comme suit 1 352 inscrits et 318 modifications. Il y a zéro changement de statut et zéro radiation. Le constat est que 50 % des inscriptions et modifications sont dans la commune de Diourbel. Il y avait un rush au départ avec une moyenne de 141 inscrits au niveau de l'unique commission de la commune de Diourbel. C'est pourquoi, dira Monsieur Khouma, une deuxième commission a été créée au niveau de la Préfecture de Diourbel. L'autorité administrative a salué également la présence de 6 représentants de partis politiques. Par contre, dans certaines communes, la moyenne est très faible comme celle de Garde Escale où on note une moyenne de 2 inscrits par jour.