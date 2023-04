Ile Maurice: Mosquée Syed Peer Qudrat Ali Shah - Entre Art, spiritualité et solidarité

Située à Brisée-Verdière, à l'est de l'île Maurice, cette mosquée existe depuis 1879. Elle a subi plusieurs agrandissements et rénovations. Son architecture majestueuse, et son rôle de lieu de rencontre pour l'art et la spiritualité en font un symbole de fierté et d'unité pour les Mauriciens.

Initialement une petite structure en tôle, elle a été remplacée par un bâtiment en béton pour accueillir davantage de fidèles. La construction a été réalisée avec l'aide de confrères non-musulmans, reflétant l'esprit de solidarité mauricienne. Récemment rénovée, la mosquée offre des infrastructures modernes pour les années à venir.

Parmi les infrastructures, on trouve un accès pour les personnes autrement capables, une enceinte pour les femmes, une madrassa équipée pour l'enseignement en ligne et la récitation du Coran ainsi qu'une salle polyvalente. Des activités diverses sont organisées, comme des campagnes de sensibilisation, des dons de sang et des ateliers culinaires.

La mosquée abrite aussi le lieu de repos des deux premiers muezzins, Syed Qudrat Ali Shah et Sheir Ali Joomratty. Pendant le Ramadan, les jeunes ont aidé à organiser les repas de l'iftar et à offrir une aide sociale, médicale et éducative dans les environs. Une vingtaine de personnes, majoritairement des jeunes, pratiquent la retraite spirituelle (l'itikaf ) dans la mosquée jusqu'à la fin du Ramadan.

Ce week-end, la mosquée accueillera des centaines de fidèles pour la célébration de l'Eid-Ul-Fitr, y compris des ouvriers indiens et bangladais. Fazil Mungloo, le président de la mosquée, souligne l'importance de préserver les valeurs de respect, de patience et de solidarité observées pendant le mois de Ramadan tout au long de l'année, pour garantir la paix et l'unité.