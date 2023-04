Congo-Kinshasa: La Russie prête à appuyer la RDC dans la lutte contre le terrorisme

Très préoccupée par la situation sécuritaire en RDC, la Russie se dit prête à donner son aide pour combattre tous les groupes armés qui écument l'Est du pays, notamment les terroristes du M23. C'est ce qu'a fait savoir l'ambassadeur de la Russie en RDC, au sortir de son audience lui accordée par le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, jeudi 20 avril à Kinshasa.

« La Russie est prête à donner tout son aide à la RDC dans la lutte contre les groupes armés. Nous sommes vraiment très intéressés de la cessation des activités de tous les groupes armés dans l'Est de la RDC, pour que la paix puisse être rétablie là-bas. Et surtout pour que la souveraineté de la RDC puisse être primordial dans cette partie du pays », a déclaré l'ambassadeur russe, Alexey Sentebov.

Selon lui, son pays attend poursuivre sa coopération militaire avec la RDC pour le rétablissement de la paix dans l'Est du pays. « Nous sommes très intéressés. Et on parle aussi de l'intérêt de la partie congolaise de la promotion de notre coopération militaire », a-t-il précisé.

Alexey Sentebov rappelle par ailleurs qu'il y a un an, la Russie avait octroyé « une aide très importante à la RDC. Il s'agit d'un lot très important des armes et des munitions qui sont utilisées actuellement par les FARDC dans l'Est, surtout dans les combats contre les groupes armés ».