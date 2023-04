Cameroun: Yaoundé - La belle - fille de Chantal Biya casse les ascenseurs

Scandale à l'hôtel Hilton de Yaoundé, capitale politique du Cameroun. C'était hier, jeudi 20 avril 2023. Sandra Hertz née Adomozo, belle-fille de Chantal Biya la Première dame camerounaise, se met en colère, et casse les vitres des ascenseurs de l'hôtel Hilton de Yaoundé.

Selon des témoins, entrée dans une colère noire, la jeune métisse avec qui Patrick Hertz l'un des fils jumeaux de Chantal Biya a déjà sept enfants, casse les verres dans les ascenseurs de l'unique hôtel 05 étoiles de Yaoundé, hôtel des hôtes du président de la République, à l'instar des chefs d'État. Devant la furie de Sandra Hertz, des vitres des ascenseurs de l'hôtel sont endommagés.

Impuissant, et ne pouvant rien faire contre la bru de Chantal Biya, le personnel de l'hôtel Hilton se plie en quatre, et supplie la métisse en furie. En vain. Elle casse tout, et les verres qu'elle balance sur les vitres de l'ascenseur, se succèdent à un rythme infernal. Depuis plusieurs années, Sandra Hertz occupe de force, des appartements à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Et par moment, la direction de l'hôtel menace pour le règlement des factures, et cette dernière leur demande d'aller les revendiquer auprès de la Première dame. Dissuasion. En novembre dernier, Sandra Hertz a giflé un personnel l'hôtel Hilton de Yaoundé, et ce dernier, impuissant, suppliait pour qu'elle le gifle encore. Le personnel de l'hôtel est habitué aux caprices de la belle-fille de Chantal Biya. Des langues médisantes attribuent ses sautes d'humeur à la consommation des drogues et stupéfiants. Et parfois, sous le coup d'une insoutenable pression de la direction de l'hôtel, c'est le ministre, directeur du cabinet civil, Samuel Mvondo Ayolo, qui vient régler les lourdes ardoises de Sandra Hertz, comprenant outre le logement, mais aussi plusieurs autres commodités comme la nourriture, des vins, et autres. Des dizaines de millions francs CFA à chaque fois.

Quoique stoïque et impuissant, la direction de l'hôtel Hilton de Yaoundé considère la présence de Sandra Hertz comme un vrai calvaire dont il faut cependant s'accommoder.