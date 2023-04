Afrique: Musique - Des artistes congolais nominés au Kundé d'or 2023

L'artiste Afara Tsena Fukushima et le groupe Extra Musica Nouvel Horizon ont été nominés dans la catégorie « Meilleur artiste Afrique centrale », à l'occasion de la 21e édition du Trophée de la musique au Burkina-Faso « Kundé d'or », prévue du 10 au 13 mai, à Ouagadougou.

Le comité d'organisation du Kundé d'or a rendu publique la liste des nominés dans les différentes catégories de la 21e édition du gala de musique qui se tiendra du 10 au 13 mai prochain, à Ouagadougou, au Burkina-Faso. Au total, soixante-quinze artistes sont en lice dans les quinze catégories de récompense prévues par les organisateurs, à savoir meilleur artiste burkinabé de la diaspora ; meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest ; meilleur featuring de l'intégration africaine ; meilleur artiste de l'Afrique centrale, etc.

Dans la catégorie « Meilleur artiste de l'Afrique centrale », Afara Tshena et Extra Musica Nouvel Horizon seront confrontés à Innoss' B de la République démocratique du Congo, ainsi qu' à Krys M et Locko du Cameroun. Une confrontation de taille au regard du talent de chaque nominé.

Afara Tsena Fukuchima est un artiste, auteur-compositeur de plusieurs chansons à succès sur le continent africain et au-delà. Il s'est révélé au grand public congolais puis d'ailleurs, et a conquis de nombreux mélomanes de par son style qu'il a baptisé « Mbokalisation ». Ce concept très original est un mélange du style coupé-décalé congolais inspiré du ndombolo et des sonorités folkloriques du Congo. Ses hits font partie des célèbres hymnes qui font danser les internautes, notamment sur Tik Tok.

Dirigé par le chef d'orchestre Sonor Digital, Extra Musica Nouvel Horizon, également nominé au Kundé d'or 2023, a été créé en 2019 par Sonor Digital, Ramatoulaye, Zaparo de guerre, Dido Senga, Kassoul..., tous sortis d'Extra Musica Zangul. En 2020, le groupe sort un EP de trois titres intitulé « Choc » et produit par Bebert Etou Prod ; le single « Changeons nos habitudes » (lutte contre la pandémie de covid19) et l'EP « L'art de la guerre, pouvoir » composé de cinq titres. Après la sortie de l'album « Vision », l'orchestre est actuellement en préparation d'un EP intitulé « Conduite à tenir » duquel dont est extrait le titre « Eloko » qui cartonne en ce moment sur la toile.

Les prix sanctionneront les réalisations des artistes burkinabè les plus brillants et les plus prolifiques, mais aussi celles des créateurs de toute la région d'Afrique de l'Ouest et du centre.

Notons que le Kundé d'or 2023 ce sera aussi des showcase, mini-concerts promotionnels devant des tourneurs, des festivals, des labels et des medias, du réseautage d'affaires, des expo-stands, des speed meetings, des formations, panels, rencontres professionnelles, partage d'expériences...