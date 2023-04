Congo-Brazzaville: Spectacle - Le groupe Les échos d'avenir en production au CCZ

Le groupe musical dénommé Les échos d'avenir (LEA) entend organiser, le 30 avril, au Centre culturel zola (CCZ) de Brazzaville, un spectacle musical pour attirer l'attention de la jeunesse congolaise sur la nécessité d'accorder une place de choix à la percussion, un élément capital de la tradition ancestrale.

Le concert qui aura pour thème « Demain, il fera beau sur le chemin » encouragera le peuple congolais à ne pas baisser les bras, à continuer à travailler dur sur ses différents projets et à espérer qu'un jour les choses s'amélioreront. « C'est vrai qu'aujourd'hui tout n'est pas rose. Les efforts ne sont pas encore récompensés. Mais on y croit toujours. La réussite finira par nous sourire si et seulement si nous faisons l'effort de croire à notre potentiel et à notre talent », a lancé Junior Van Koubemba, alias Junior à gogo, le leader et fondateur du groupe LEA.

Pendant le concert, a-t-il précisé, trois chansons seront mises en lumière, à savoir "Congo mboka", "Ba ndeko ya Congo" et "Les échos d'avenir". Le premier titre met l'accent sur le fait que le Congo est une terre non seulement d'art et de culture, mais aussi de développement. Le deuxième, quant à lui, met en relief le potentiel du citoyen congolais qui est à la fois combatif, courageux et persévérant. Le troisième, enfin, véhicule le message selon lequel l'avenir est prometteur. En effet, à travers cette chanson phare, les membres du groupe LEA expriment leur fierté nationale, leur amour de faire partie des fils et filles de la mère patrie, le Congo, a-t-il expliqué.

Constitué de vingt-deux membres dont l'âge varie de 18 et 30 ans, le groupe LEA dispose de dix-huit hommes et de quatre femmes, tous capables, au rythme de leur propre musique, de taper au tam-tam, de chanter et de danser de façon synchronique et harmonieuse, a indiqué De Dieu Patrice Samba, alias D-One, le chargé des affaires administratives du groupe.

Le groupe Les échos d'avenir a été créé le 19 mars 2019, avec pour but, d'une part, de susciter et d'entraîner l'éveil de conscience des jeunes congolais quant à la nécessité de respecter et de préserver la tradition ainsi que les valeurs ancestrales, d'autre part, de les encadrer et de les inciter à la vertu, au travail et à la réussite collective.