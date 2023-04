Afrique Centrale: « Boucle d'amitié énergétique » - L'Angola rejoint les deux Congo

L'annonce a été faite à la fin des travaux de la huitième session de la grande commission mixte de coopération entre le Congo et l'Angola, qui s'est tenue du 18 au 20 avril, à Brazzaville.

Présidée par le ministre congolais de la Coopération internationale et de la Promotion du partenarait public privé, Denis Christel Sassou Nguesso, et le ministre angolais des Relations extérieures, Tete Antonio, la session de la grande commission mixte Congo-Angola, qui s'est tenue pendant trois jours, a abouti à plusieurs conclusions dont l'adhésion de la République d'Angola à l'accord relatif à la « Boucle d'amitié énergétique ». Les deux parties ont préconisé la tenue d'une rencontre tripartite des ministres de l'Energie des trois pays, pour convenir des modalités de mise en oeuvre dudit accord.

En outre, le Congo et l'Angola ont échangé les projets d'accords de coopération dans les domaines des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat, de la construction, de l'urbanisme, de l'habitat, des écosystèmes forestiers et fauniques, du tourisme et de la promotion de la femme. Ils se sont accordés pour diligenter la finalisation desdits projets d'accords dans un meilleur délai. « C'est une étape importante que nous venons de franchir à nouveau. Les diverses conclusions auxquelles les deux parties ont abouti, lesquelles constituent notre programme d'action au cours des deux prochaines années, participent de notre volonté de consolider, de diversifier et d'insuffler une dynamique nouvelle à notre coopération », a souligné le ministre congolais, Denis Christel Sassou Nguesso.

S'agissant de la mobilité des personnes, les deux parties ont réaffirmé les dispositions pertinentes de l'accord sur l'exemption des visas pour les détenteurs des passeports diplomatique et de service entre les deux pays. Elles ont procédé à l'échange des spécimens des passeports et leur ratification en vue de leur mise en application réciproque dans les meilleurs délais. « Nous devrons traduire par des résultats concrets les décisions de cette rencontre, en vue d'accroître les indicateurs de notre coopération et qu'elle contribue au développement de nos pays et à l'amélioration de la qualité de vie de nos peuples respectifs », a déclaré le ministre des Relations extérieures de l'Angola, Tete Antonio.

Parmi les recommandations formulées par les représentants des deux pays figurent la tenue d'un forum économique, la tenue de la réunion des experts dans le domaine des finances en vue de poursuivre les négociations sur la dette du Congo envers l'Angola, la mise en place de la commission mixte de défense et sécurité en vue de renforcer le suivi et l'évaluation des actions de coopération militaire et sécuritaire, la relance des travaux de la commission technique mixte des experts en matière des frontières et de ses sous-commissions...

Au sortir de cette réunion, les deux pays se sont fixés comme objectif de donner une nouvelle impulsion à leur coopération. « Nous espérons qu'à l'avenir, cette dynamique nous permettra de conforter ce cadre juridique par la conclusion des accords de coopération restés en instance de négociation. Il y a lieu de dire que la fin de nos travaux ouvre, en réalité, la voie à une période de dur labeur qui consiste à traduire dans les faits nos engagements pris devant les peuple de nos deux pays », a conclu le ministre Denis Christel Sassou Nguesso.