Congo-Brazzaville: Musique - Trinité 242 en concert le 29 avril

Les musiciens congolais Marnely Efoya, alias Vieux père, et Effet Ange Iviga, alias Effet de la rime, donneront un concert le 29 avril, à Brazzaville, en vue de tester leur audience auprès du public.

Le duo dénommé Trinité 242 cumule plus de 4500 abonnés sur TikTok et plus de 4000 sur Facebook ainsi que plus de 1500 vues sur YouTube. Ces chiffres attestent que les deux artistes sont plus ou moins suivis et soutenus par les internautes au plan national et peut être même international. « Ce spectacle nous permettra de savoir si les personnes qui nous suivent et nous soutiennent sur les réseaux sociaux sont également capables de le faire dans la vrai vie », a lancé Efoya, le plus âgé des deux artistes.

Ivaga, le plus jeune, estime quant à lui que cette manifestation culturelle permettra de présenter au public un nouveau style musical baptisé « Afrotrinité » ou « Afro 242 ». « C'est un mélange des sonorités étrangères et des rythmes typiquement congolais », a-t-il ajouté.

Au cours du concert, les spectateurs auront le privilège de découvrir le répertoire musical du groupe Trinité 242. Les deux artistes présenteront douze titres, dont trois ont déjà fait l'objet d'un tournage de clips, à savoir "Brazzaville", "Tiens moi" et "Ya Trésor", a-t-il signalé.

Donnant les raisons de sa pratique de la musique, le jeune Ivaga a dit que pour lui c'est une profession. « Je travaillais comme informaticien. Mais depuis 2019, j'ai décidé de faire de la musique mon principal gagne-pain. A travers la musique, je réussis à éduquer la jeunesse. Dans mes chansons, j'aborde des sujets qui touchent le quotidien des jeunes congolais en particulier et des Africains en général », a-t-il laissé entendre.

Le groupe Trinité 242 a été créé le 27 juillet 2019. Marnely Efoya, alias Vieux père, a d'abord été un comédien entre 2010 et 2019. Evoluant au sein du groupe Paraclet du Saint- Esprit de Moungali, il a remporté la deuxième place lors des premiers Jeux de la francophonie, en 2013. Pour sa part Effet Ange Iviga, alias Effet de la rime, a commencé la musique depuis 2010. Deux ans après, il a eu le privilège de chanter en compagnie du rappeur français Karis, à l'occasion de MTN semeur talents, a-t-on appris.