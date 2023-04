Algérie: Les Algériens célèbrent l'Aïd El Fitr dans une ambiance de joie et de partage

ALGER — Le peuple algérien célèbre aujourd'hui, à l'instar des autres peuples musulmans, la fête de l'Aïd El Fitr dans une ambiance de joie et de partage après avoir accompli le devoir du jeûne durant le mois sacré de Ramadhan.

Dès l'aube et aux premières lueurs de la journée, les fidèles, pour la plupart habillés en blanc, ont commencé à converger vers les mosquées pour accomplir la prière de l'Aïd, implorant la miséricorde de Dieu, dans une ambiance de sérénité et de quiétude, après un mois de jeûne, marqué par l'accomplissement de la prière des Tarawihs.

A cette occasion, les imams ont exhorté, dans leurs prêches, les fidèles à faire montre de fraternité, de solidarité et de compassion, en ce jour béni, insistant sur l'importance des préceptes de Islam qui consolident davantage les fondements de la cohésion sociale.

Une fois la prière accomplie, les citoyens ont présenté leurs voeux à leurs familles, aux proches et aux voisins, consacrant ainsi les hautes valeurs de ce jour sacré, synonyme de pardon, de tolérance et de renforcement des liens familiaux.

Alors que certains se contentent d'envoyer des messages à leurs proches pour leur souhaiter les meilleurs voeux de l'Aïd, d'autres préfèrent se déplacer pour consacrer une tradition ancrée au sein de la société.

La célébration de la fête est également mise à profit par les bienfaiteurs et les associations qui se déplacent aux hôpitaux pour rendre visite aux malades, notamment ceux dont les familles sont éloignées, ainsi qu'aux établissements des personnes âgées pour partager avec elles la joie et le bonheur de l'Aïd.

En ce jour de pardon, les cimetières ne désemplissent pas et connaissent une affluence inhabituelle, compte tenu du nombre important de personnes qui se recueillent à la mémoire de leurs chers qui ne sont plus de ce monde, dans une ambiance de méditation et de piété.

Par ailleurs, plusieurs secteurs assurant le service public ont pris des mesures à même de permettre aux citoyens de célébrer la fête de l'Aïd dans la sérénité et les meilleures conditions possibles, à l'instar du transport public, des bureaux de Poste, des commerces ainsi que la mobilisation des différents corps de sécurité.

Dans ce sens, la Gendarmerie nationale et la Sûreté nationale ont mis en place des dispositifs durant ces deux jours de fête pour garantir la fluidité du trafic routier et sécuriser les personnes et les lieux à forte fréquentation publique.