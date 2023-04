Afrique: Prix Marc-Vivien-Foé 2023 - Les onze finalistes dévoilés

Les onze meilleurs footballeurs africains évoluant en Ligue 1 française, censés remplacer le tenant du titre, l'Ivoirien Séko Fofana, sont connus. En attendant le dévoilement du nom du vainqueur, le 30 mai, Radio France internationale et France 24 ont publié la liste des finalistes.

La liste dévoilée par les organisateurs met en exergue la diversité des joueurs africains qui jouent en France. On y trouve des footballeurs de presque tous les postes et des grandes équipes du championnat français.

Sur la liste, il y a le défenseur marocain de Reims, Yunis Abdehamid, qui était nominé l'an dernier puis troisième lors de l'édition 2020. Il sera concurrencé par l'attaquant de Troyes, Mama Baldé. Le Bissau-guinéen, au coeur d'une équipe qui lutte pour le maintien, fait partie des meilleurs joueurs de la saison.

De l'autre côté, le milieu de terrain malien évoluant à Monaco, l'infatigable et combatif Mohamed Camara, suscite beaucoup d'espoir comme le Sénégalais de Strasbourg, Habib Diallo, qui souhaite mettre fin au mythe selon lequel aucun Sénégalais n'a jusqu'à présent remporté le Prix Marc-Vivien-Foé.

Le défenseur marocain évoluant au Paris Saint-Germain, qui fait la Une des réseaux sociaux à cause de ses problèmes conjugaux, Achraf Hakimi, est églament retenu parmi les onze finalistes du Prix Marc-Vivien-Foé 2023. Le Congolais de la République démocratique du Congo, Chancel Mbemba, est aussi sur la liste grâce à ses oeuvres titanesques à la défense de l'Olympique de Marseille. L'attaquant Terem Moffi, qui s'impose dans l'attaque de Nice, comme il l'a fait dans son équipe nationale, le Nigeria, peut terminer dans le dernier carré des meilleurs du championnat français de l'édition 2023 de ce prix.

À 26 ans, le warrior Marshall Munetsi effectue sa meilleure saison depuis quatre ans et son arrivée au stade de Reims. L'international zimbabwéen est le maître du milieu champenois dans son rôle de relayeur qui lui permet d'être efficace dans la récupération et décisif offensivement à coup de buts et de passes décisives. Ce côté évolutif est identique au Malien de 31 ans, Humari Traoré, qui fait partie des premiers nommés du Prix Marc-Vivien-Foé.

L'Ivoirien qui contrôle bien le milieu de terain de Lens puis tenant du titre, Fofana Seko, est bien là. Capitaine et guide du RC Lens, Fofana réussit encore une saison de haut vol à l'image de son club, candidat à une qualification à la Ligue des champions. Récupérateur, passeur et buteur, l'Ivoirien de 27 ans est encore déterminant cette saison avec les Sang et Or. Assez pour garder sa couronne et réussir le doublé ?

À Lens, il y a Seko Fofana, mais il y a aussi Salis Abdul Samed. Ghanéen, milieu de terrain infatigable et complément idéal du capitaine ivoirien de Lens dans l'entrejeu. Le Black Star est en train de signer une saison pleine pour sa troisième année en France, après deux ans à Clermont.