Afrique: Mercy Ships en escale au Sénégal pour sauver des vies

Des patients identifiés au préalable y bénéficient d'opérations gratuites. Le bateau-hôpital est une chance pour des centaines d'enfants et d'adultes.

Depuis le mois de février, le plus grand bateau-hôpital de l'ONG, le Global Mercy, est amarré à Dakar. Cette gigantesque structure héberge un hôpital d'environ 7.000m2, et peut accueillir plus de 600 personnes en mer, et plus de 1.000 personnes à quai.

Dans quelques semaines, Malang Sadio pourra marcher normalement. Ce garçon de cinq ans a été admis sur le bateau-hôpital Global Mercy à Dakar. Il a subi une opération des deux jambes, qui étaient arc-boutées et l'empêchaient de se déplacer. Accompagné par son père, il a voyagé plus de 400km depuis la Casamance.

"Sa jambe est écartée, même s'il voit ses amis marcher comme ça, il a toujours envie de marcher comme ses amis, il ne peut pas. Sa vie était difficile même moi je suis gêné ça touche à mon coeur, quelquefois j'ai envie de pleurer. L'opération ça va l'aider à marcher tranquillement et à faire ses besoins. Je veux qu'il réussisse dans sa vie, je ne l'ai jamais inscrit à l'école, je veux que quand je rentre je l'inscris à l'école pour qu'il réussisse, a confié Nouha Sadio qui est plein d'espoir pour son fils.

Le géant de la mer

Amarré au port de Dakar depuis le mois de février dernier, le Global Mercy, un paquebot de 12 étages et de 174m de long, peut accueillir près de 200 patients. Chirurgie maxillo-faciale, soins plastiques, enlèvement de tumeurs ou encore la chirurgie orthopédique... Des services gratuits, prodigué par des médecins bénévoles, venus de tous les horizons.

"La mission de Mercy Ships en premier c'est d'aider, d'offrir les soins gratuitement aux personnes de l'Afrique et d'augmenter les soins de qualité de sécurité aussi des soins, [[en enseignant en même temps au pays]] pour que les gens du pays puissent continuer à poursuivre le travail en même temps, [[c'est comme donner recevoir donner]], on travaille ensemble et c'est une grande force. Ce n'est pas que le Sénégal, maintenant on est au Sénégal mais ils font de la côte ouest jusqu'à Madagascar", a expliqué Céline Léger est infirmière en service post-opératoire.

Tous les matins, Arouna Diatta et son équipe d'aumôniers font le tour des services. L'organisation humanitaire Mercy Ships se base sur des valeurs chrétiennes, mais cherche à apporter un soutien psychologique et spirituel à toutes les confessions à bord.

"La plupart des patients qui viennent ici viennent sans famille, ou ils sont venus avec un accompagnant, un parent, un tuteur, et ces tuteurs en général ils laissent aussi des enfants à la maison, leur travail, leur époux ou leurs enfants derrière, donc ils ont besoin en quelque sorte de gens qui vont leur parler, de gens qui vont leur rappeler qu'ils doivent être patients, c'est là où on intervient, on est là pour les aider psychologiquement, mentalement et spirituellement. Quand on vient avec des chants, c'est pour les faire participer, leur montrer que nous on est là avec la joie et cette joie-là c'est parce qu'on est contents de les revoir, on est content de les savoir toujours en vie et qu'on est là avec eux", a déclaré Arouna Diatta est Sénégalais. Il a rejoint Mercy Ships l'an dernier.

Le personnel mobilisé

Pour renforcer le lien entre l'équipe médicale et les patients, des bénévoles locaux travaillent quotidiennement sur le bateau.

"Nous avons besoin du personnel local pour pouvoir aider à faciliter la communication entre les patients, c'est surtout ça le rôle des volontaires locaux, des traducteurs de l'hôpital, ils sont des gens qui comprennent la réalité du pays, les différentes cultures, ils servent aussi de pont entre le personnel médical et les patients, du coup voilà, il y a une harmonie entre patients et volontaires locaux et c'est la joie à l'hôpital tout le temps", s'est réjoui Jean-Baptiste Ahouangonou, le coordonnateur de l'équipe de jour.

Car la guérison passe aussi par un suivi psychologique, qui prend en compte le passé parfois difficile des patients ayant vécu avec des malformations.

Nombreux parmi eux sont des gens rejetés dans leur communauté, ils sont cachés même parfois par leur famille, parce que la famille a honte que les gens les voient et les gens se moquent d'eux aussi, du coup ils n'ont pas expérimenté l'amour, mais une fois ici, c'est ce que nous leur donnons en plus de la guérison physique et les volontaires de l'hôpital jouent ce rôle.

Le Global Mercy restera à Dakar jusqu'en juillet, puis se dirigera vers Tenerife pour une période de maintenance, avant de reprendre sa tournée africaine. Prochaine étape : la Sierra Leone.