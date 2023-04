Algérie: NETCOM - 4200 agents mobilisés pour collecter les déchets durant l'Aïd El Fitr

ALGER — L'établissement de nettoiement de la wilaya d'Alger "NETCOM" a mobilisé 4200 agents et 370 camions pour assurer 350 patrouilles durant les deux jours de l'Aïd afin de maintenir les lieux publics propres et permettre aux familles de se déplacer en toute commodité pour rendre visite aux proches.

Il s'agit notamment du nettoyage des routes durant la nuit de l'Aïd El Fitr, l'enlèvement des déchets dans les cités et les espaces publics ainsi que les routes menant aux mosquées et environs, et ce dans le cadre du parachèvement du programme de l'établissement tracé au mois de Ramadhan.

Baisse du volume des déchets durant le Ramadhan

Le volume de déchets ménagers levés au niveau d'Alger "a reculé de près de 11 % durant les premiers 25 jours du Ramadhan et les quantités de pain collectées ont baissé de 48 %" par rapport à la même période de l'année passée.

Concernant le pain, l'aliment le plus gaspillé, "près de 6.5 tonnes ont été collectées, contre 12.5 tonnes l'année dernière, soit une baisse de 48%".

La responsable a expliqué le recul du taux d'ordures par "les opérations de sensibilisation menées par l'entreprise ainsi que les différents acteurs sur le terrain, auprès des écoles et des ménages et dans les places publiques pour sensibiliser le citoyen sur les effets du gaspillage sur l'environnement et la santé".

Les acteurs au niveau de ce secteur sensible ont préconisé "d'associer les citoyens à la préservation de l'environnement de manière efficace, à travers le respect des endroits et des heures de dépôt des ordures, fixées de 18h00 à 21h00, et l'utilisation de sacs adéquats, en poursuivant le tri des produits organiques et produits recyclables".

L'entreprise a également invité les citoyens à coopérer et à prendre contact avec ses services pour transmettre leurs préoccupations, à travers les lignes réservées à cet effet (023.55.31.38) ou sa page facebook.