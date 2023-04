Afrique: Tirage au sort Mondial U20 - Le Sénégal dans le Groupe C avec la Colombie, le Japon et Israël

L'Equipe Nationale U20 du Sénégal, championne d'Afrique, a hérité de la Colombie, du Japon et d'Israël ce vendredi 21 avril dans sa poule pour le Mondial 2023.

La FIFA a procédé ce vendredi au tirage au sort des six groupes de la 23e édition de la Coupe du Monde des moins de 20 ans, et le Sénégal a été fixé. Champions d'Afrique, au mois de mars dernier en Egypte, pour la première fois de leur histoire, les Lionceaux ont hérité d'un groupe abordable, dont le principal adversaire sera la Colombie, dans ce Mondial U20 qui se déroulera du 20 mai au 11 juin prochains en Argentine.

Le Nigeria dans le groupe de la mort

Versés dans le Groupe C, les poulains de Malick Daf défieront les Colombiens, habitués à la compétition mais dont ils ont battu 2-0 en phase de groupes de la dernière édition et tenu en échec (0-0) en 2015. Les autres adversaires que David Trezeguet et Juan Pablo Sorin ont définis pour le Sénégal sont le Japon, éliminés en huitièmes de finale lors de ses deux dernières participations, et Israël, qui sera aussi à prendre très au sérieux.

Pour les autres représentas africains, le Nigeria aura fort à faire dans le groupe D, celui de la mort, qu'il partage avec l'Italie, le Brésil et la République Dominicaine. La Gambie, finaliste malheureuse de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie, est logée dans la poule F en compagnie de la France, de la Corée du Sud et du Honduras. Alors que la Tunisie sera avec l'Uruguay, l'Angleterre et l'Iraq dans le groupe E.