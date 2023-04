Ile Maurice: Cryptoverse Summit - La deuxième édition veut repousser les limites des nouvelles technologies

La cryptomonnaie n'a aucun secret pour vous ? Vous voulez apprendre des choses sur la blockchain ou le métavers ?

Le Cryptoverse Summit pourrait vous intéresser. La deuxième édition se tiendra le 17 mai, à l'Intercontinental Resort, à Balaclava. Wakanda Tech 4.0, dirigé par Benito Elisa, l'a annoncé lors d'une rencontre avec la presse, lundi, au Workspace, The Docks, à PortLouis. Il s'est lancé depuis quelques années dans cet univers immense à Maurice pour former les gens et accompagner les entreprises.

Cette conférence pluridisciplinaire vise à placer Maurice comme une destination de Virtual Asset Service Provider. Notamment, aux entreprises dans les nouvelles technologies basées sur la crypto, la blockchain, l'intelligence artificielle ou le métavers. Elle servira aussi à clarifier le cadre juridique à la suite de la promulgation de la loi sur les virtual assets, soit les avoirs digitaux. Elle donnera la chance aux professionnels et aux prospecteurs de voir les possibilités d'implanter leur entreprise dans une juridiction sûre et armée contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Les acteurs de ce nouveau secteur d'activités s'attendent à des annonces des représentants du gouvernement et des institutions publiques sur la Central Bank Digital Currency, étudiée au niveau de la Banque de Maurice (BoM), pour autoriser les transactions en monnaie virtuelle. Cette nouvelle forme de paiement sera révolutionnaire car les transactions se feront à travers la BoM, sans passer par les banques commerciales. On ignore toutefois si les paiements en cryptomonnaie légitime seront autorisés, s'il faudrait acheter ses tokens directement à Maurice. Autre question, les monnaies virtuelles étrangères seront-elles autorisées ? Ce Cryptoverse Summit bénéficie du soutien de Lex Frontier, Ashton Financial Partners et l'ACCA.