Ile Maurice: Hippisme - Le Champ-de-Mars à l'ère de People's Turf PLC Ltd

Le Champ-de-Mars a été au centre de plusieurs polémiques depuis quelque temps. Entre la piste endommagée par People's Turf PLC Ltd (PTP) ainsi que ses idées «novatrices» pour contrer les grosses pluies, nombreux parlent d'un lieu massacré, défiguré. Hier, l'organisateur des courses hippiques a accepté de s'expliquer sur ses infrastructures. Tour de piste...

Coin presse et lieu VIP

PTP a fait ériger des emplacements pour la presse et le public qui souhaite assister aux courses durant le week-end. L'accès pour le public, indique-t-on, est gratuit. Puis, s'ensuit le rond de présentation communément appelé le «paddock» où des aménagements ont également été faits pour accueillir les entraîneurs, les propriétaires de chevaux et les jockeys.

Écrans géants et gazon synthétique

En ce lieu, il y a deux écrans géants, des tables et des chaises sur du gazon synthétique. Juste à proximité, l'on retrouve les bookmakers qui travaillent durant les journées hippiques, quatre au total en ce moment et les stands de People's Tote. «Dimounn ki vinn lekours kapav zwé sirplas san problem aster», relève-t-on.

PTP accueille aussi le grand public lors des soirées de football sur un espace dédié, avec l'«Island Bar» qui fournit la nourriture et les boissons. Bar opérationnel les jours de courses aussi. L'on retrouve, en outre, un podium où des artistes locaux peuvent faire leur show lors de ces journées. On nous explique que les aires de stationnement sont gratuites pour tous.

80 boxes pour chevaux

«PTP a fait construire 80 boxes, ouverts à tous et gratuits, pour chevaux sur l'ancien terrain de football du Champ-de-Mars, non utilisé, alors que ceux du MTC étaient payants», explique un officiel de PTP. L'organisateur de courses a aussi, rappelle-t-il, une centaine de boxes supplémentaires sur son terrain à Petit-Gamin. Une dizaine d'écuries occupent les 80 boxes du Champ-de-Mars, précise-t-il.

La «baz enfant»

PTP a, de plus, fait ériger une baz enfant pour les plus petits. Une petite équipe de cinq personnes, dirigée par Tasha, une Sud-Africaine, y travaille durant les journées hippiques. Ces personnes prennent sous leurs ailes les enfants qui pratiquent des activités, comme la face painting, la peinture et des jeux. Des châteaux gonflables sont également à leur disposition. «Les parents peuvent déposer leurs enfants en déboursant Rs 50 pour la journée et en remplissant un formulaire. Le lieu est sécurisé.»

PTP continue d'apprendre

La photo d'une partie de la piste endommagée a été au centre des débats depuis quelques jours et a été massivement partagée sur les réseaux sociaux. PTP indique qu'elle a tout fait afin de préserver cette piste vieille de 200 ans de la pluie des grosses averses notamment. L'état de la piste est désormais sous la supervision de Guillaume Maurel, expert en agroécologie, et Nicholas duPavillon, responsable de la piste à Petit-Gamin. «Tout est fait pour que la piste regagne de sa beauté avant la prochaine journée de courses.»

Solution temporaire...

Les grosses pluies auraient emporté une partie du sable sur la piste d'entraînement. PTP explique avoir investi pour en rajouter. Des barrages en sable ont aussi été placés comme moyen de prévention contre la pluie. Une solution temporaire, selon PTP, pour éviter que l'eau n'infiltre la piste.

Travaux en cours et excavateurs

D'importants travaux sont en cours à l'arrière du rond de présentation dans le but de mettre sur pied une centaine de boxes additionnels. Depuis plus d'un mois, PTP est en partenariat avec Global Equestrian Ltd. Cette société, explique-t-on, prend en charge le coût de l'importation des chevaux de l'Afrique du Sud. Elle offre l'opportunité à tous d'être racecard owner de cheval pour Rs 40 000 par mois sur un contrat d'un an pour un cheval, à 100 %. Mais ceux intéressés - à jouir des privilèges de Global Equestrian Ltd peuvent également lease un cheval à 50 % (Rs 20 000) ou 25 % (Rs 10 000). Global Equestrian Ltd prend en charge la nourriture, les vitamines, les frais vétérinaires et les entraînements. «Global Equestrian a pour optique de faire profiter à un maximum de personnes de cette activité. Ainsi, ces centaines de boxes seront dédiés aux chevaux des différentes écuries. Il faut dire, qu'en ce moment, il y a une grande demande pour les boxes.»

Le Champ-de-Mars accessible ou pas ?

Bien que nous ayons vu des sentinelles postées, PTP confie que le Champ-de-Mars est accessible à tous les Mauriciens. Ils peuvent y venir quand ils le souhaitent. «C'est uniquement près de nos locaux qu'ils n'ont pas accès.» Par rapport à la porte qui se trouve en face du collège GMD Atchia, elle est aussi opérationnelle. «Pas de travaux bloquant l'accès. Nous rehaussons uniquement le niveau pour faciliter l'accès aux véhicules», souligne-t-on

Et quoi encore ?

Selon PTP, il n'y aura plus de travaux au Champ-de-Mars après la réalisation des centaines de boxes pour Global Equestrian Ltd. «Nous sommes arrivés au terme de nos projets et ce sera tout.» Son CEO, Kulwant Kumar Ubheeram, est, lui, d'avis qu'il faut «ena impé désord pou ena lord. Nous avons beaucoup investi pour rendre le lieu joli mais il est vrai qu'avant cela, il y a eu un petit peu de désordre...»