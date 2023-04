Ile Maurice: Décès d'un pompier après un accident de la route survenu plus de trois mois plus tôt

Le Mauritius Fire And Rescue Service est en deuil après le décès de l'un des leurs.

Loganaden Chocalingum, plus connu comme Ajagen, a été hospitalisé pendant plus de trois mois après un accident de la route à Mapou et a rendu son dernier souffle à l'hôpital SSRN à Pamplemousses aux petites heures du matin le 19 avril. L'autopsie pratiquée par le médecin légiste de la police, le Dr Prem Chamane, a conclu qu'Ajagen Chocalingum est décédé suite à une septicémie.

Le pompier de 45 ans, père de famille, a été victime d'un grave accident de la route le 1er janvier de cette année à hauteur du rond-point de Mapou. Il se rendait au travail ce premier jour de l'an pour prendre le shift du soir. Ajagen Chocalingum avait quitté son domicile à Bois-Rouge pour prendre son poste à la station de Piton. Sa motocyclette a fait une sortie de route alors qu'il négociait le rond-point et après avoir heurté le bord du rond-point, faisant perdre l'équilibre au quadragénaire.

Grièvement blessé, il fut transporté dans un premier temps à l'hôpital SSRN à Pamplemousses, pour être ensuite transféré à l'hôpital Victoria à Candos où il a subi une délicate intervention chirurgicale. Il a de nouveau été transféré à l'hôpital de Pamplemousses.

Les proches d'Ajagen Chocalingum expliquent qu'il avait subi de graves blessures au niveau de la colonne vertébrale et avait été placé sous respiration artificielle pendant longtemps.

Les collègues d'Ajagen Chocalingum et ceux qui l'ont côtoyé parlent d'un pompier brave et combatif. «Il était très dévoué dans son travail et avait aussi à coeur le bien-être des pompiers. Membre du syndicat des pompiers, il représentait ceux de Piton», confie Ashraf Buxoo, Organising Secretary de la Government Service Employees Association (GSEA), qui se dit attristé par cette disparition et présente ses sympathies à la famille du défunt et ceux affligés par cette perte. Il se demande s'il n'est pas temps de revoir le workmen compensation.

«Le décès de cet officier dans ces circonstances laisse à réfléchir. J'avais déjà fait une requête dans le passé au Pay Research Bureau (PRB) que les pompiers soient couverts une heure avant qu'ils ne rentrent au travail car ils sont en route pour prendre le service. Les pompiers ne sont couverts par une assurance en ce moment que lorsqu'ils sont dans l'exercice de leur fonction. La question qui se pose c'est si le fait de prendre la route pour se rendre à son boulot, n'est pas déjà 'dans l'exercice de nos fonctions' ? Nous espérons que le PRB va considérer cette situation après cette tragédie», souligne-t-il.

Ajagen Chocalingum avait intégré le corps des pompiers en août 2001 et comptait 22 ans de service. Il a été affecté à Piton et Port-Louis entre autres.