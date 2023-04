Afrique: CAN U17 / Fabrizio Cesana (coach Congo) - « Les équipes se valent, plus ou moins »

Les Diables rouges U17 participent à la 14ème édition de la CAN U17 en Algérie, avec l'ambition de décrocher au moins une qualification pour la Coupe du monde de la catégorie prévue au Pérou, du 10 novembre au 10 décembre 2023.

« Quand on arrive en phase finale de la CAN, on est parmi les douze meilleures équipes du continent, les équipes se valent, plus ou moins. L'Algérie jouera avec plus de confiance devant son public. Mais je veux une équipe capable de jouer sans s'occuper de cette pression, qui se battra pour passer le premier tour, accéder aux quarts de finale et aller chercher la qualification à la coupe du monde », a déclaré le technicien italien.

A l'issue du tirage au sort effectué le 1er février 2023 au complexe militaire de Béni Messous à Alger, les Diables rouges U17 ont été placés dans le groupe A, en compagnie de l'Algérie, pays hôte, du Sénégal et de la Somalie.

Calendrier complet des matchs

30 avril - Sénégal vs Congo au Nelson Mandela Stadium Baraki, 13H00, heure locale

02 avril - Congo vs Somali au Nelson Mandela Stadium Baraki, 20H00, heure locale

05 mai - Congo vs Algérie au Nelson Mandela Stadium Baraki, 20H00, heure locale.