Cameroun: Fête de Ramadan - Un bel exemple du vivre ensemble

La célébration de l'Eid al-Fitr ce vendredi 21 avril 2023 dans le monde entier mobilise tous les musulmans. Au Cameroun, les musulmans se sont retrouvés à divers endroits pour prier et communier.

Pour marquer le vivre-ensemble avec ses frères de Foumban, Joseph LE a assisté à la prière de fin du mois de Ramadan sur le mont de PIETE en présence du Sultan Roi des Bamoun, Sa Majesté Mouhammad-Nabil Mforifoum Mbombo Njoya, l'Imam de la mosquée centrale, du directeur de développement des ressources humaines de l'ÉtatSANKAME ZOUBEROU et bien d'autres frères de la religion.

Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative a également pris part à l'esplanade de la mosquée départementale où s'est déroulé le défilé des différentes répliques traditionnelles et des corps religieux. Selon le Coran, le mois de ramadan est une période d'abstinence instauré afin que les croyants adorent Allah sans penser à autre chose que lui, le louer, de tout de leur coeur qu'ils cultivent la piété, manifester la générosité à son prochain.

En plus, le musulman se met à la place du démuni, du pauvre, de ceux qui ne mangent pas à leur faim et comprend leur souffrance. Il apprend à partager avec autrui. Le jeûne permet donc de vivre pendant en un mois ce que les pauvres vivent eux toute l'année, de prendre conscience de leur dénuement, et de raviver en soi l'idée qu'il est du devoir de ceux qui ont quelque chose d'aider ceux qui n'ont rien. Le Prophète, déjà généreux en temps habituel, l'était plus encore pendant le mois de ramadan." La cérémonie s'est achevée au palais royal par une réception.

Au Cameroun, cet acte de Joseph à participer à une fête musulmane marque le vivre ensemble qui repose sur le respect mutuel, l'acceptation de la pluralité des opinions, des interactions dans l'ouverture et la coopération, des relations bienveillantes, ainsi que sur le refus de s'ignorer ou de se nuire. "De Véritables guides dans l'interaction avec les autres, ces valeurs sont le fondement de toute vie en société. Qu'il s'agisse d'entraide, de solidarité, de réciprocité, de reconnaissance, de tolérance, d'ouverture, de respect, de liberté, de justice, d'égalité"

Comme dit un sage africain le Président de la République Paul BIYA, " je vous demande de travailler avec acharnement et abnégation pour mériter toujours de la patrie et bâtir dans la paix un Etat qui soit non pas une juxtaposition de groupes ethniques, religieux ou linguistiques, mais une véritable communauté nationale".