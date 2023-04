Angola: Le pays réalise un inventaire forestier avec un financement de 2,6 millions de dollars US

Luanda — Le pays réalisera l'Inventaire forestier national, 10 ans après le premier, pour la mise à jour des informations techniques sur le secteur, a annoncé vendredi, à Luanda, le secrétaire d'État aux Forêts, André de Jesus Moda.

Le programme d'expansion de l'inventaire forestier national, qui bénéficie d'un financement de 2,6 millions de dollars du gouvernement américain, sera mis en oeuvre dans tout le pays.

André de Jesus Moda a déclaré que la mise en oeuvre dudit programme ouvrerait de bonnes perspectives et encouragerait la production apicole, ainsi que fournirait des informations pertinentes sur les aspects sociaux et économiques, liés aux communautés locales.

Le secrétaire d'État assure que l'Angola est engagé dans la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), ayant développé diverses actions de portée politique et législative.

Il a ajouté que parmi les actions figuraient l'approbation d'une politique forestière et d'autres instruments juridiques et techniques, en mettant l'accent sur la loi fondamentale sur les forêts et la faune sauvage et les réglementations respectives "qui reflètent la vision, les buts et les objectifs stratégiques de l'État angolais en ce qui concerne la gestion durable des ressources forestières, fauniques et apicoles ».

"L'Angola doit réaliser son deuxième exercice d'inventaire forestier national, (...) en vue de mettre à jour et de compléter les informations nécessaires au service de cette importante ressource", a-t-il déclaré.

Selon lui, ces informations permettront de subventionner la mise en oeuvre de divers programmes et projets, en mettant l'accent sur le Programme intégré de gestion de l'écosystème forestier de Miombo, qui occupe plus de 80% du territoire national, "riche en biodiversité, berceau des principaux bassins versants" dans le pays, ce qui permettra l'intégration de millions de familles rurales, dépendant directement d'eux pour leur survie ».

À son tour, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique (USA) en Angola, Tulinabo Mushingi, a déclaré que la lutte contre la crise climatique est au centre de la politique étrangère, de la diplomatie et de la sécurité des États-Unis, et qu'une partie de cet engagement est la préservation des ressources naturelles vitales.

Selon lui, l'Angola possède de nombreuses ressources naturelles, avec une biodiversité abondante et un long littoral, ainsi que "des forêts contenant des millions de tonnes métriques de carbone, en biomasse forestière vivante et contiennent plus de mille cinq cents espèces d'amphibiens, d'oiseaux, mammifères et reptiles ».

Il a ajouté que le programme lancé faisait partie des efforts du gouvernement américain pour promouvoir des écosystèmes durables et aider les communautés à améliorer leurs moyens de subsistance, tout en protégeant les ressources naturelles vitales.

« Nous investissons 2,6 millions de dollars pour réaliser l'inventaire. Ensuite nous lancerons le programme qui liera protection et développement économique avec 7,5 millions de dollars », a-t-il renforcé.

Le lancement du programme d'expansion de l'inventaire forestier angolais, d'un financement de plus de 2 millions de dollars fait par l'administration américaine, sert également à marquer le 53e anniversaire du Jour de la Terre, célébré le 22 avril.

Les forêts sont essentielles au bien-être de l'humanité, car elles constituent les fondements de la vie sur Terre, à travers des fonctions écologiques, de régulation du climat et des ressources en eau, ainsi qu'en servant d'habitat pour les plantes et les animaux.

Les forêts fournissent également un large éventail de biens essentiels, tels que le bois, la nourriture, le fourrage, les médicaments et des possibilités de loisirs, de renouveau spirituel et d'autres services.

Le projet d'inventaire forestier national d'Angola se pose comme une réponse aux questions de politique forestière, de gestion de l'information, de renforcement des capacités institutionnelles, de valorisation des produits forestiers ligneux et non ligneux, ainsi que de conservation et d'utilisation durable des ressources.

Cet instrument sert à fournir les données nécessaires aux processus inhérents aux critères et indicateurs nécessaires au suivi et à la préservation des forêts.

Les données officielles indiquent que la zone d'exploration forestière productive dans le pays est estimée à 69 millions d'hectares, constituant une vaste chaîne d'exploitation de la flore et de la faune nationales, représentant environ 56,3% du territoire national.