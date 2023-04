Afrique Centrale: Sud-Kivu - Au moins 1 524 armes identifiées dans la garnison de Bukavu

Au moins 1524 armes des FARDC, de la police nationale et de l'Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) ont été identifiées, du 15 au 19 avril dans la garnison de Bukavu (Sud-Kivu).

C'est le résultat de l'activité de marquage d'armes organisée par la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre et de réduction de la violence armée (CNC-ALPC) Sud-Kivu, appuyée par le service de lutte antimines des Nations Unies (UNMAS).

Ce marquage a eu lieu au camps militaire Saïo de Bukavu afin de réduire la circulation illégale d'armes dans cette contrée.

« Nous avons marqué 1524 armes dans la garnison de Bukavu des FARDC, PNC et ICCN. Le processus de marquage d'armes a pour but d'identifier les armes afin de réduire la circulation illicite des armes et réduire aussi l'insécurité », a expliqué le chef d'antenne provincial-adjoint de la Commission nationale de contrôle d'armes, Bertin Makangaro.

Le marquage d'une arme consiste à donner un numéro d'identification unique à cette arme.

Une identification propre au pays pour enregistrer les informations relatives à cette arme dans le serveur centrale que gère la maison militaire de la RDC.

Le Service de lutte Anti-mines des Nations Unies (UNMAS) a également dans son mandat d'accompagner le gouvernement dans la gestion et le contrôle des armes et des munitions.

« On s'occupe également de l'activité de sécurisation des matériels militaires également la réhabilitation d'armurerie et des dépôts de munition. Le mandat demande justement à la Monusco d'appuyer les autorités nationales dans la gestion et le contrôle des matériels des armes et des munitions. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on intervient dans ces activités », a souligné le chargé des opérations de l'UNMAS pour le projet Armes Légères et Petit Calibre (ALPC), Maïté François.

Cette opération de marquage va se poursuivre dans les différents territoires du Sud-Kivu, comme l'a indiqué la CNC-ALPC.