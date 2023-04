Ile Maurice: Brian Ah-Chuen - «La culture d'entreprise anime et dépeint la vie dans l'environnement de travail»

interview

Comment définissez-vous la culture d'entreprise et quelle est son importance ?

Je vous répondrai d'emblée que c'est l'âme d'une organisation. C'est elle qui anime et dépeint la vie dans l'entreprise et l'environnement de travail. Définir la culture d'une entreprise est donc vital. Elle peut faciliter le développement et l'épanouissement de tous nos collaborateurs. Nous passons d'ailleurs la grande majorité de notre temps au travail, et il est donc important de définir nos valeurs, nos normes, ce qui nous distingue des autres entreprises et ce qui nous unit.

Et son objectif ?

L'objectif est, finalement, de fidéliser les employés en créant un environnement qui favorise leur croissance et leur épanouissement professionnel. Il faut garder en tête que la culture d'entreprise ne se limite pas à des changements cosmétiques dans l'environnement du travail, tel qu'ajouter une table de babyfoot ou donner des abonnements à une salle de sport. Il s'agit plutôt d'un ensemble de mesures pour assurer l'épanouissement des employés, au quotidien, mais aussi à moyen et long termes, en dépit de leur position hiérarchique ou de leur âge.

Que doivent faire les entreprises pour développer une bonne culture ?

Lorsque nous plaçons l'humain au centre de la stratégie de développement, nous arrivons à comprendre son quotidien, à cerner d'où il vient et ce qu'il recherche de son entreprise. Une fois que nous avons pris connaissance de tous ces éléments, nous pouvons adapter la façon dont on travaille, ce qui contribuera à assurer la pérennité de l'entreprise ! Il faut toutefois réaliser que tous les employés doivent apporter leur contribution à la définition de la culture d'entreprise car chaque entreprise est différente, avec des forces qui lui sont propres. Ce sont ces forces qu'il faut ensuite mettre en avant dans l'élaboration des axes de la culture.

Quelle est la priorité dans le développement de la culture d'entreprise ?

La priorité est aussi de joindre le geste à la parole pour s'assurer que ce qui a été discuté soit implémenté, afin de faire vivre la culture et les valeurs qui y sont rattachées. De plus, nous sommes conscients que la culture est évolutive et que nous devons nous adapter à un environnement changeant, notamment aux besoins des employés. Pour développer une bonne culture d'entreprise, il faut savoir répondre et s'adapter aux besoins des différents profils. Un collaborateur jeune, qui vient de se marier, a des préoccupations complètement différentes d'un cadre qui pense bientôt à sa retraite.

Comment ABC Banking s'y prendelle pour attirer et retenir les talents dans ce contexte post-Covid ?

Le secteur bancaire fait partie des services essentiels. De ce fait, nous avons été en opération durant les deux confinements, avec un minimum d'employés physiquement présents, alors que bon nombre d'entre nous étions en télétravail. Cela a contribué à un changement dans la culture et nous avons appris à être plus flexibles, plus agiles. Depuis que nous avons repris le travail en présentiel, notre priorité est de fédérer et de maintenir la cohésion de nos équipes. On a aussi voulu recentrer notre culture d'entreprise sur l'humain. C'est une des leçons que nous avons apprises de la pandémie. C'est ainsi que nous avons commencé le projet Employee ValueProposition (EVP) avec Engaged Solutions, en accordant une attention particulière à la compréhension des valeurs et des aspirations de nos employés.

Qu'est-ce le projet EVP ?

Le projet EVP est à la fois une initiative du département Business Transformation et de celui des ressources humaines. Il a nécessité beaucoup d'investissement et d'énergie. Il y a deux ans, nous avons lancé une stratégie de développement qui englobe aussi l'élaboration de la culture de la banque que nous avons baptisée la #UsCulture. Les sondages que nous avons réalisés démontrent que 78 % de nos employés sont fiers et heureux de travailler à ABC Banking, mais notre but était d'aller encore plus loin en améliorant l'expérience de l'employé au travail. C'est d'ailleurs pour cela que nos employés ont été les acteurs clés dans l'élaboration de notre #UsCulture. Les piliers de cette culture sont : Unleash your potential,Do things differently, Beremarkable et Move forward with flexibility. En janvier, nous avons lancé notre devise interne «Banking on You, Let's Grow Together». Nous avons dévoilé les différents groupes d'employés de divers départements qui travailleront sur plusieurs projets qui vont faire vivre notre culture, dont la reconnaissance au travail, le flexi time, ou encore le staff welfare et les bénéfices.

Quels sont vos futurs projets en ce sens ?

Outre les groupes de projets qui ont pour but d'accélérer le développement de notre culture d'entreprise, nous souhaitons maintenant amplifier l'EVP et venir améliorer l'expérience des employés à travers du coaching, des formations et ateliers, car nous savons qu'une expérience employé réussie contribuera à améliorer notre service client. Une chose est sûre : je ressens une véritable passion et un engagement de la part des employés mais aussi du management depuis le début de ce projet. Cela contribuera grandement au succès de la banque dans les mois et les années à venir.