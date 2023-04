Maroc: Inès Laklalech, première golfeuse arabe et nord-africaine à franchir un cut sur le LPGA Tour

Inès Laklalech, prodige du golf marocain et membre de la cellule excellence de la Fédération Royale marocaine de golf (FRMG), a marqué l'histoire du golf national en franchissant le cut lors du Lotte Championship, épreuve du LPGA Tour, qui s'est déroulée au Hoakalei Country Club à Hawaï du 12 au 15 avril 2023 et a réuni 144 des meilleures joueuses du monde.

"Inès Laklalech a franchi une étape majeure pour le golf national en devenant la première golfeuse du Maroc et du monde arabe à passer le cut lors d'un tournoi du LPGA Tour. Malgré quelques rebondissements, la jeune Casablancaise a su assurer sa qualification pour les deux derniers tours du tournoi pour terminer 61ème ex aequo avec un score total de +3 (74; 72; 71; 74)", se félicite la FRMG dans un communiqué.

Après avoir remporté le Lacoste Ladies Open de France sur le Ladies European Tour (LET) en 2022 et obtenu sa carte pour le LPGA Tour la même année, Inès Laklalech "poursuit son ascension dans l'élite du golf mondial féminin et conforte les espoirs portés par le public marocain et la FRMG", observe-t-on.

"Cette remarquable performance met en lumière la persévérance d'Inès, son travail assidu et la qualité de son encadrement. Cette réussite est un exemple inspirant pour les jeunes golfeurs et golfeuses marocains et témoigne de la vitalité du golf au Maroc", souligne la FRMG.