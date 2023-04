Maroc: Coupe de la Confédération - Epreuve algéroise pour l'AS FAR

Ligue des champions: Jouable pour le Wydad, corsé pour le Raja

Le Wydad, le Raja et l'ASFAR reprennent en cette fin de semaine le chemin des compétitions continentales, et ce pour le compte des quarts de finale aller.

En Ligue des champions, les deux clubs casablancais chercheront à négocier sans dégâts leurs virées respectives en vue d'envisager le retour d'ici une semaine dans de bonnes dispositions. Le WAC, tenant du titre, sera attendu de pied ferme, samedi à 19 heures au lieu de 13 heures, à Dar Essalam en Tanzanie par la formation de Simba, club qui avait réussi à terminer second de la phase de poules derrière le Raja.

Sur le papier, le Wydad, qui s'était rendu mardi soir à la capitale tanzanienne à bord d'un vol spécial, est outillé pour franchir ce cap, en dépit de l'absence d'éléments clés. A commencer par le buteur maison, l'attaquant sénégalais Sambo Junior, pour cumul d'avertissements, ou encore le gardien Reda Tagnaouti convalescent, Amine Farhane, blessé, alors que Mohamed Ounajem a été écarté par le coach Juan Carlos Garrido. Celui-ci, dans ses déclarations, tient à montrer un optimisme mesuré, faisant part de la détermination de ses poulains à regagner la maison avec un résultat positif.

Si la tâche s'annonce apparemment aisée pour le Wydad, la mission est bien loin d'être une simple sinécure pour le Raja qui croisera le fer, samedi à partir de 19 heures au stade du Caire, avec l'équipe d'Al Ahly.

Une opposition qui se jouera devant plus de 50.000 spectateurs, tous voués à la cause du National du Caire et c'est aux Rajaouis de se donner à fond pour préserver leurs chances intactes lors du match retour.

L'équipe dépêchée jeudi, également à bord d'un vol spécial, comptait dans ses rangs pratiquement tous les cadres, ce qui doit être d'un grand apport pour les Verts qui ont une revanche à prendre sur ce même Ahly qui les avait éliminés la saison écoulée à ce stade de la compétition. Les blessés Mohamed Nahiri, Mohamed Zrida et Ismaïl Mokaddem ont récupéré et pourraient être alignés, au moment où Mohamed El Mekaasi qui a fait le déplacement avec le groupe est out pour cette partie.

Pour l'entraîneur du Raja, le Tunisien Moundir Lakbiyer, le match ne sera pas facile mais il croit en les potentialités de ses joueurs qui doivent se montrer solidaires et se dépenser à fond pour continuer l'aventure dans la C1 continentale, et ce après avoir perdu toutes leurs chances dans le championnat local.

A noter que les deux autres matches des quarts de finale devront opposer les Algériens de la JSK aux Tunisiens de l'EST (vendredi à 21h00), alors que le lendemain à 19h00, l'autre représentant du football algérien, Chabab Belouizdad, donnera la réplique aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns.

En Coupe de la Confédération, l'ASFAR affrontera l'USMA ce dimanche à 20 heures au stade Omar Hammadi à Alger. Les Militaires auront affaire à un adversaire managé par un entraîneur qui connaît très bien le football marocain, Abdelhak Benchikha, ce qui pimente davantage ce derby.

L'ASFAR, après un léger passage à vide, n'a pas tardé à se ressaisir, entretenant l'espoir légitime de réussir pleinement sa saison et cela passe par cette confrontation dominicale.

Il y a lieu de signaler que les trois autres rencontres comptant pour les quarts de finale, prévues dimanche, opposeront les Nigérians de Rivers United aux Tanzaniens de Young Africans (14h00), les Tunisiens de Monastir aux Ivoiriens de l'ASEC (17h00) et les Egyptiens de Pyramids aux Sud-Africains de Marumo Gallants (17h00).