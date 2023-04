Congo-Brazzaville: Dépistage des pathologies bucco-dentaires - plus de 5 000 élèves ciblés

La campagne de prévention et de dépistage des maladies bucco-dentaires en milieu scolaire a été lancée conjointement, le 21 avril, à Brazzaville, par le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, et la directrice de cabinet du ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire secondaire et de l'Alphabétisation, Régine Tchicaya Oboa, en présence des represantants du systèmes des Nations unies au Congo.

Le coup d'envoi a été donné à l'école primaire Anne-Marie-Javoueh, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire, célébrée chaque 20 mars par l'humanité. Cette année, elle est palcée sur le thème « Sois fier de ta bouche ».

5 000 élèves au total seront dépistés jusqu'au 26 avril dans différentes écoles et bénéficieront d'une prise en charge gratuite. La phase pilote de cette campagne concerne les élèves des écoles primaires publiques et privées de Brazzaville ainsi que de Pointe-Noire.

Le président du Comité d'organisation de cette campagne, le Dr Felix Moloumba, a indiqué dans son allocution de circonstance que la campagne est inscrite dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations des premières journées d'odontostomatologie et de chirurgie maxillo-faciale tenues en avril dernier, dans la ville capitale.

Pendant plus d'une semaine, les activités retenues sont notamment des causeries-débats, des projections des extraits de film sur l'hygiène buccodentaire, le dépistage des cas et leur prise en charge dans les structures hospitalières.

« Les maladies bucco-dentaires sont non transmissibles et constituent de variables problèmes de santé publique» , a indiqué le Dr Félix Moloumba. Il a ajouté que « la carie dentaire est le troisième fléau mondial après les cancers et les maladies cardiovasculaires, d'après les experts de l'Organisation mondiale de la santé ».

Par ailleurs, il a évoqué les effets négatifs de la maladie pouvant conduire à la mort ainsi qu'aux perturbations de la vie scolaire, familiale et économique des ménages.

Le directeur départemental de l'Enseignement préscolaire, primaire et de l'Alphabétisation, Alain Dagouama, a pour sa part rappelé qu'une belle bouche est toujours liée à une belle dentition saine garantissant une meilleure scolarité.