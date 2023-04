Togo: Inadéquation entre formation et emploi

Une délégation du ministère français de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire participe à Lomé au Forum Erasmus Afrique-Monde pour la formation professionnelle, les métiers et l'employabilité.

Une délégation du ministère français de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire participe à Lomé au Forum Erasmus Afrique-Monde pour la formation professionnelle, les métiers et l'employabilité (20-22 avril).

Est elle dirigée par Rachid Benlafquih, chargé de mission Afrique subsaharienne au ministère.

La principale force de l'Afrique est sa jeunesse

La part des 15-24 ans représente 60 % de la population du continent. A l'horizon 2050, 35% de jeunes du monde seront africains. Mais l'Afrique est aussi le continent qui compte le plus de chômeurs avec un taux de plus de 40 % de la population active.

L'une des principales faiblesses de l'Afrique reste donc l'emploi et plus précisément celui des jeunes.

Des études menées dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest (Bénin, Burkina Faso, Mali, Sénégal, Togo) indiquent que l'inadéquation entre formation et emploi demeure une préoccupation majeure. Il apparait un véritable déséquilibre entre l'offre et la demande d'emploi qui ne permet pas de répondre aux besoins de main d'oeuvre des entreprises.

Ce déséquilibre se manifeste par des offres d'emploi non-satisfaites en raison de qualifications et de profils inadaptés, ou indisponibles localement sur le marché du travail.

Les parcours d'enseignement technique et de formation professionnelle (EFP) ont un grand rôle à jouer dans l'insertion professionnelle et la lutte contre la précarité. C'est le sens de nombreuses initiatives et des actions des gouvernements, en collaboration avec les secteurs privés, pour trouver des réponses adaptées à cette problématique.

Dans ce sens, on observe quelques réformes intervenues au niveau des ministères en charge des filières professionnelles et techniques dans certains pays de la sous-région pour améliorer le taux d'employabilité des demandeurs d'emploi sur le marché du travail.

C'est le cas par exemple du programme Skills for Youth, lancé à l'Université de Lomé en 2022 et qui vise à pallier à cette question cruciale de l'employabilité des jeunes.

Ou de la Côte d'Ivoire qui souhaite que 'la transformation structurelle de son économie soit créatrice de plus d'emplois pour les jeunes diplômés'.

Le Forum international de Lomé s'inscrit dans cette dynamique de pallier ces faiblesses et satisfaire les besoins des entreprises en matière de formations et de compétences nouvelles pour les métiers d'avenir. Il vise aussi à accélérer la mise en oeuvre de nouvelles formations professionnalisantes avec l'appui des partenaires du Nord.

La France souhaite renforcer le partenariat au niveau de la formation agricole avec le Togo.

'Nous avons souhaité participer à ce Forum pour présenter l'expérience française dans l'enseignement privé, dans l'enseignement public et montrer comment nous sommes organisés et comment nous traitons la question de la formation et de l'insertion au niveau de l'agriculture, a indiqué Rachid Benlafquih.

La délégation française, avec les membres de l'Agence française de développement (AFD), a visité plusieurs établissements de l'enseignement agricole, notamment les IFAD.