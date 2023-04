Angola: Luanda - Miradouro da Lua a reçu plus de neuf mille touristes en deux mois

Ramiros — Le centre touristique Miradouro da Lua, situé dans la commune de Barra do Cuanza, à environ 60 kilomètres au sud du centre-ville de Luanda, a reçu au cours des deux premiers mois de cette année, 9 242 touristes, dont des Angolais et des étrangers.

En novembre et décembre 2022, le centre a reçu 9 132 visiteurs, la plupart des baigneurs se dirigeant vers les plages de Barra do Cuanza et Cabo Ledo, des groupes d'étudiants, des associations, des institutions publiques et privées, des églises et d'autres touristes de diverses nationalités.

Le directeur de l'entreprise touristique Carpe Diem, Paulo Sérgio Augusto, a déclaré à l'ANGOP que l'infrastructure de Miradouro da Lua avait connu une augmentation du nombre de visiteurs, au cours des cinq derniers mois, grâce à l'amélioration de son espace.

"Aujourd'hui, c'est l'un des sites touristiques les plus visités d'Angola et l'un des points d'intérêt les plus visités d'Afrique", a-t-il affirmé.

Selon l'homme d'affaires, afin de préserver d'accidents géographiques, des arbres ont été plantés, des terres remplacées et de l'eau drainée.

Paulo Augusto entend également faire de Miradouro une « vitrine » nationale, un centre culturel et scientifique à ciel ouvert, attirant des touristes, des enfants, des jeunes, des familles et d'étudiants, leur offrant un programme multidisciplinaire dans les domaines les plus divers tels que la musique, la littérature, le cinéma, l'art de vivre, l'artisanat, la science et la durabilité.

Des innovations insérées dans l'espace

Le Miradouro da Lua dispose actuellement d'un bar et d'une structure aux multiples facettes, qui abrite une zone commerciale et un autre bureau d'information touristique.

Avec un design national, l'équipe de Miradouro crée actuellement une ligne de merchandising dédiée à l'espace, inspirée par sa morphologie et sa biodiversité.

Rappelons qu'il y a trois ans, avant d'être reclassé, le Miradouro da Lua recevait moins de 300 touristes par mois.

Le lieu dispose également de petites infrastructures touristiques, adéquates, en termes physiques et de sécurité, qui permettent d'observer les merveilles locales de près, ainsi que de prendre des photos.