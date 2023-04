Guinée: Labé_ Le groupe électrogène reçu appartient à une entreprise privée

Le collectif pour la défense des consommateurs (CODEC) a entamé, il y q quelques semaines un mouvement pour réclamer une desserte plus équitable et raisonnable de l'électricité et une adaptation des factures au produit servi et à la situation du moment.

Quelques jours après un moratoire demandé par les autorités administratives et locales de lq guinéenne d'électricité élargies à leur hiérarchie de Conakry, un groupe a été acheminé vers Labé.

L'arrivée du monstre de fer n'était pas passé inaperçue et la population s'en était donné à coeur joie même si les leaders du mouvement affichait moins d'enthousiasme jusqu'à sa mise en fonction.

Le directeur Technique d'EDG, Oumar Bailo Dieng avait déploré alors que certains accessoires du groupe étaient attendus.

Pendant que Labé continue son combat contre l'obscurité, l'état des lieux du mouvement a été demandé à Oumar Sadio Diallo ce jeudi, le jeune homme a averti qu'un plan de desserte leur avait été remis mais sans explication et quand le collectif q exigé de savoir les sorties et les quartiers y afférents, il s'est heurté à un bloc de béton peu explicite et mieux le gouverneur lui-même jusque là salué pour sa médiation a estimé que le CODEC devient plus « embêtant ».

Puis comble de surprise, le jeune homme a appris aux citoyens que le groupe acquis est la propriété privée d'une en lien avec EDG et non de l guinéenne d'électricité.

Oumar Sadio Diallo rappelle que le mouvement se fera à nouveau entendre à l'issue du délai négocié par le gouverner de région qui demandait 25 jours où le CODEC en demandait 20.