Sénégal: Pr Ousseynou Diop, Maire de Sibassor - « Les Sénégalais ont toujours réglé leurs problèmes par les urnes » «

Le maire de Sibassor et Directeur du Centre régional des oeuvres universitaires et sociales (Crous) de l'Université du Sine Saloum, El Hadj Ibrahima Niass (Ussein), Pr Ousseynou Diop, dénonce les appels à la violence notés dans le champ politique.

Vous êtes maire de Sibassor, membre de la mouvance présidentielle. Comment se porte Bby dans votre commune et au-delà, dans votre département ?

La coalition « Benno bokk yaakaar » (Bby) se porte bien dans la commune de Sibassor. Elle est reconnaissante au Président de la République, pour l'estime et la considération qu'il a pour les populations du Saloum, en nommant leur fils à la tête de la Direction du Centre régional des oeuvres universitaires et sociales (Crous) de l'Université du Sine-Saloum, El Hadj Ibrahima Niass (Ussein). Les leaders de notre coalition ont compris que c'est un grand honneur qui est fait à notre commune. D'ailleurs, c'est ce qu'ont compris beaucoup de fils de Sibassor qui étaient dans « Yewwi askan wi » (Yaw) et qui nous ont rejoint aujourd'hui.

Les populations du département ont voulu montrer au Président de la République, lors du meeting de Ndiaffate, le 19 mars dernier, leur soutien et leur détermination à poursuivre le compagnonnage pour le bien du Sénégal. Les Sénégalais sont épris de paix et de stabilité. C'est pourquoi ils s'identifient au Président de la République qui est un homme de paix qui oeuvre inlassablement pour la paix et le développement du Sénégal. La forte mobilisation montre l'adhésion des populations à ses options politiques. Je remercie les populations du département de Kaolack, en particulier celles de l'arrondissement de Ngothie pour leur mobilisation. J'adresse aussi toutes mes félicitations à tous les responsables de la région de Kaolack. La mobilisation prouve que, main dans la main, nous pourrons continuer à engranger des succès pour le Chef de l'État. C'est l'occasion, pour moi, d'appeler au renforcement de l'unité et de la cohésion pour fortifier les bases de notre coalition dans le Saloum. L'adhésion de la jeunesse a aussi montré que les jeunes, conscients de leur avenir, restent déterminés à côté du Président Macky Sall.

Quelle appréciation faites-vous des appels à la violence noté souvent sur le terrain politique ?

Nous condamnons fermement ces appels à la violence. Ce pays nous appartient à nous tous et nous ne laisserons aucune bande politique le déstabiliser. Cette attitude de terroriste par la pensée unique doit s'arrêter. Les promoteurs de cette pensée unique doivent être courageux et accepter la contradiction et faire face en respectant les Sénégalais. Le Président de la République a toujours inscrit son action dans la paix, parce qu'en visionnaire averti, il a compris que le Sahel n'est pas à l'abri de la menace djihadiste qui freine le développement de beaucoup de pays de la sous-région. Tout responsable qui comprend ces enjeux et met au-devant l'intérêt du peuple, n'appellera jamais à la violence. Il inscrira son action dans le respect des institutions du pays. Le Sénégal est un pays de démocratie. Les Sénégalais ont toujours réglé leurs problèmes politiques par les urnes. La violence n'a donc pas de place sur le terrain.

Comment la mouvance présidentielle doit-elle faire face ?

Un climat politique apaisé incombe à tout le monde. Personne n'a intérêt à brûler ce pays. En tant que garant des institutions, le Chef de l'État fera face à toute tentative de déstabilisation. Chaque responsable doit cultiver la paix et la stabilité dans ce pays, en respectant les institutions et en évitant d'encourager toute action pouvant entrainer la destruction de biens publics ou privés. Nous sommes dans un État de droit. Les Forces de défense et de sécurité (Fds) sont là pour maintenir l'ordre, conformément aux lois du pays. Mais face à une opposition irresponsable, il faudra apporter une réponse citoyenne et politique responsable. Les citoyens de chaque quartier doivent d'abord veiller à leur sécurité, et, ensuite, aider les Fds dans leur mission. L'état prendra ses responsabilités pour garantir une justice équitable pour tous.

Concrètement, qu'est-ce qui est fait pour élargir les bases de la mouvance présidentielle ?

Nous travaillons jour et nuit pour élargir les bases de notre coalition. Dans la commune de Sibassor, comme dans le département, nous avons redonné de l'espoir aux frustrés et avons réussi à conscientiser des responsables de l'opposition à se joindre à nous pour accompagner le Chef de l'État. Ce travail n'est pas difficile parce que nous avons suivi les orientations du Président de la République en étant davantage aux côtés des populations afin d'apporter des réponses à leurs préoccupations. Notre conviction est que ceux qui soutiennent le Président de la République doivent davantage être proches des populations, les sensibiliser sur les importantes réalisations qu'il a réussies pour le Sénégal. Aujourd'hui, l'éclairage public est fortement renforcé à Sibassor, au grand bonheur des populations.

Le siège de notre commune est en construction par le financement de l'État du Sénégal. Plus de 50 millions de FCfa, financés à travers la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/FJ), plus de 200 emplois créés à Sibassor, l'inscription du bitumage de la route Sibassor-Ndiébel, le projet de bitumage des grands boulevards de Sibassor, entre autres. Tout le Saloum peut également se réjouir de la construction de l'autoroute Mbour-Kaolack qui sera bientôt opérationnelle, mais aussi de la livraison prochaine des chantiers de l'Ussein dont le campus social à Mbadakhoun, à Kaolack ... Le Saloum occupe une place de choix dans les politiques publiques. C'est pourquoi, nous estimons que les populations doivent être sensibilisées afin d'éviter toute manipulation venant de marchands d'illusions sans vision.

Sibassor est ma base naturelle, mais notre détermination à accompagner le Président de la République n'a pas de limite. Nous serons partout où nous pouvons renforcer les bases de notre leader. Par mon vécu et mon expérience, je pouvais militer dans beaucoup de communes du département. Ce qui facilite notre mission dans le département. En me nommant à la tête du Crous de l'Ussein, le Chef de l'État a fait honneur à tout le Saloum. Nous sommes au service du Sénégal, en particulier celui des populations du Saloum. C'est pourquoi, nous travaillons en parfaite collaboration avec tous les responsables du département comme le veut le Président Macky Sall.

Le département de Kaolack est souvent marqué par des divisions entre les responsables. Que faut-il faire pour rassembler tout le monde autour du Chef de l'État ?

Bby est une très grande coalition avec des personnalités qui ont un ancrage local. Il est normal que chaque responsable se positionne. Cela est inhérent à la vie des partis politiques. Mais l'essentiel est que tout le monde puisse se retrouver autour de l'essentiel le moment venu. L'essentiel pour nous est de soutenir le Président de la République pour qu'il réussisse ses ambitions et sa vision éclairée pour le Sénégal. Le Sénégal dépasse nos personnes. Et tous les leaders mesurent, à leur juste valeur, les défis qui nous attendent.