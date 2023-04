Ile Maurice: Projet de rachat - La vente d'AfrAsia Bank à AFG compromise ?

La Banque de Maurice (BoM) est-elle en présence d'un rapport de due diligence, qui pourrait compromettre la décision d'IBL de céder 30,29 % d'actions détenues au sein d'AfrAsia Bank au groupe Atlantic Financial (AFG) de Côte-d'Ivoire ?

C'est du moins ce qui ressort de renseignements glanés auprès de différentes sources dans les milieux bancaires. Il nous revient que la BoM ne serait pas satisfaite de la source de financement de l'acquéreur africain ainsi que d'autres informations relatives à sa présence dans l'océan Indien et dans plusieurs pays du continent. On sait que la BoM recherchait dans le cadre de son exercice de due diligence un rapport détaillé sur ses principaux actionnaires, sa présence internationale et la solidité de ses opérations.

À Maurice, le rachat d'AfrAsia Bank concernerait 74,48 % d'IBL Ltd et de la National Bank of Canada. IBL Ltd est le premier groupe privé du pays, coté à la Stock Exchange of Mauritius, et comptant 22 000 employés dans différents secteurs. Entre-temps, un groupe d'actionnaires minoritaires d'AfrAsia a logé une injonction en Cour suprême pour contester le deal, vu qu'il n'avait pas eu l'occasion d'y participer. Le montant de la transaction entre AFG et IBL n'a pas été dévoilé. L'actionnariat d'AfrAsia comprend actuellement les 30,29 % d'actions d'IBL, 20,52 % de la National Bank of Canada et 23,08 % d'entités ayant moins de 5 % d'actions.