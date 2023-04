Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 22 Avril 2023

Mali : Meurtre du chef de cabinet du président de la transition- Le Gsim lié à Al Qaida revendique

Le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Gsim), lié à l’organisation terroriste Al-Qaïda, a revendiqué l’attaque qui a coûté la vie, mardi près de la frontière mauritanienne, au chef de cabinet du président de la transition au Mali. Dans un communiqué authentifié par SITE, un organisme américain spécialisé dans la surveillance des organisations extrémistes, et relayé par des médias, le Gsim s’est dit responsable de l’embuscade meurtrière survenue près de la frontière mauritanienne, et a assuré avoir tué Oumar Traoré et deux militaires, et pris deux otages. (Source : Hespress)

Sénégal : Aïd el-fitr - Macky Sall gracie 586 prisonniers

Les fidèles musulmans sénégalais célèbrent la fête de la Korité, marquant la fin du Ramadan, les vendredi 21 et samedi 22 avril 2023.Comme à l’accoutumée au Sénégal, des détenus ont bénéficié de la grâce présidentielle à l’occasion de l’Aïd el -fitr, qui marque la fin du mois du Ramadan. Ainsi, le chef de l’Etat, Macky Sall, a accordé son pardon à 586 personnes condamnées pour diverses infractions, écrit Ismaïla Madior Fall, ministre de la Justice, sur son compte Twitter visité par Apa.« En cette veille de la fête de « Korité », Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République, conformément à la Constitution et fidèle à la tradition républicaine, a accordé sa grâce à cinq cent quatre-vingt-six (586) personnes condamnées pour diverses infractions », écrit notamment le professeur Fall. (Source : Aps)

Tunisie : Gestion des affaires intérieures du pays- Le président Saïed contre l’ingérence étrangère

Le président de la République, Kais Saïed, a réaffirmé sans équivoque son rejet catégorique de toute forme d’ingérence dans les affaires intérieures de la Tunisie, estimant que les réactions internationales sur fond des récentes arrestations sont « inacceptables ».Il s’exprimait, jeudi, au palais de la Kasbah où il a présidé l’ouverture d’une séance de travail se rapportant à la consultation nationale sur la réforme de l’éducation. ( Source : Presse locale)

Rdc : Face aux terroristes du M23- La Russie prête à appuyer le pays

La Russie est prête à aider la République démocratique du Congo pour combattre les terroristes du M23 appuyés par le Rwanda, a annoncé son ambassadeur au pays, reçu en audience jeudi au ministère de la Défense. « La Russie est prête à donner son aide à la RDC dans la lutte contre les groupes armés », a déclaré l’Ambassadeur de Russie en Rdc, Alexey Sentebov, au sortir de l’audience avec le vice- Premier en charge...

Cameroun: Lions en club- Le camerounais Jean-Pierre Nsame meilleur buteur de l'histoire des Young Boys

Le lion indomptable Jean-Pierre Nsame continue à battre les records en Suisse et continue de faire son chemin avec les Young Boys où il évolue depuis 2017, après une petite pige à Venise en Italie lors de la saison 2021/2022. Le camerounais qui a inscrit 121 buts en 208 matchs avec les Young Boys, est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club au 21e siècle. Il est également 3e dans le classement des buteurs de l'histoire de la Super League. (Source : presse locale)

Burkina Faso : Zabré/Ramadan- Les Burkinabè exhortés à arrêter de s’entretuer pour le retour de la paix

Les musulmans de Zabré ont célébré ce vendredi matin l’Aid-el Fitr ou la fête de Ramadan en présence des autorités administratives et coutumières. C’est l’imam de la grande mosquée de Zabré, Cheik Guira Issa, qui a dirigé, aux environs de 9h, la grande prière de l’Aid-el Fitr, la fête de la fin du jeûne à la place de nation de Zabré. Comme à l’accoutumée, les premières autorités de la commune sont encore présentes aux côtés de leurs frères musulmans. On note entre autres, les présences du président de la délégation spéciale (Pds), Alain Bassono et du chef de canton de Zabré, Naaba Kougri. Pendant la prière, l’imam a souhaité la libération totale du Burkina Faso d’ici à la prochaine fête du Ramadan. (Source : Aib)

Côte d’Ivoire : Incendie à Bouaké- Une dizaine de camions calcinés dans la nuit du jeudi

Une catastrophe est survenue suite à un feu d’origine inconnue qui a ravagé des camions, dans la nuit du jeudi au vendredi, à Bouaké. Aucune perte en vie humaine, mais les dégâts matériels restent énormes. Au total, 10 camions ont été consumés, alors qu’ils étaient stationnés à l’ancien corridor nord, rapporte le Groupement des sapeurs-pompiers militaires (Gspm). Le feu est parti vraisemblablement d’un des camions qui avait une citerne pleine de 38 000 litres de gasoil. Les autres camions contenaient du coton, un produit hautement inflammable aussi. L’incendie a été maitrisé à 02h du matin, évitant ainsi une propagation à des magasins voisins, indiquent les secours qui ont été appuyés dans leur intervention sur les lieux par deux fourgons de la Sodexam. (Source : Acturoutes)

Maroc : Célébration de l’ Aïd Al Fitr- Grâce Royale au profit de 1518 personnes

A l'occasion de l'Aïd Al Fitr, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a accordé Sa grâce à 1518 personnes, condamnées par différents tribunaux du Royaume, dont certaines sont en détention et d'autres en liberté, indique un communiqué du ministère de la Justice. Cet article Aïd Al Fitr: Grâce Royale au profit de 1518 personnes est apparu en premier sur Map Express.

Soudan : Affrontements - L’Oms annonce plus de 400 morts

Les affrontements qui ont éclaté à la mi-avril au Soudan ont déjà fait plus de 400 morts et plus de 3.500 blessés, a indiqué vendredi l'Organisation mondiale de la santé (Oms). « 413 personnes sont mortes et 3.551 personnes ont été blessées", a déclaré une porte-parole de l'Oms, Margaret Harris, lors d'un point de presse régulier à Genève. Participant également à ce briefing, un porte-parole de l'Unicef, James Elder. (Source : presse locale)

Malawi : Crise au Soudan- Le pays recense ses ressortissants

Le Malawi a entrepris de recenser ses ressortissants vivant au Soudan, suite à la récente recrudescence des escarmouches entre factions armées rivales dans ce pays d’Afrique du Nord-Est, a annoncé vendredi le ministère des Affaires étrangères. « Le ministère des Affaires étrangères souhaite informer le public qu’en raison de la guerre en cours au Soudan.

Burundi : Environnement – Vers la protection et recyclage de la ressource Eau

A Bujumbura et Gitega, les deux plus grandes villes du Burundi, la BRARUDI se dote de deux stations de traitement des eaux usées pour recycler elle-même à 100% les eaux issues de sa production. L’entreprise brassicole est pionnière au Burundi dans ce domaine car elle est la première à réaliser de tels ouvrages d’assainissement dans le pays, contribuant ainsi aux efforts du pays pour l’atteinte des objectifs du développement durable (Odd). (Source : Iwacu)

Kenya : Jeûner pour « rencontrer Jésus » - Trois corps exhumés

Trois corps ont été exhumés dans l’est du Kenya dans le cadre d’une enquête sur la mort de plusieurs fidèles d’une secte dont le chef aurait dit de jeûner pour « rencontrer Jésus », a annoncé vendredi la police qui est toujours à la recherche d’autres corps. Les dépouilles de quatre adeptes de l’Eglise Internationale de Bonne Nouvelle (Good News International Church) dirigée par Makenzie Nthenge avaient déjà été retrouvés la semaine dernière par les autorités.« Le processus d’exhumation est toujours en cours et jusqu’à présent, nous avons trois corps » dans la forêt de Shakahola, dans l’est du Kenya, a déclaré Charles Kamau, chef des enquêtes criminelles du sous-comté de Malindi, ajoutant que les autorités ignoraient pour l’instant leurs identités et les causes des décès. Le chef de la secte, Makenzie Nthenge, s’est rendu à la police, avant d’être placé en détention. (Source : Sud quotidien)